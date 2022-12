Aktionsbündnis verteilt Geschenke an Kids im Ahrtal

Oberwiesen:

Das „Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland“ aus dem Donnersbergkreis übergibt heute (03.12. 17 Uhr) im Ahrtal mehr als 100 Geschenke an Kinder und Jugendliche. Gegen 17 Uhr beginnt die Überraschung in Kreuzberg, einem Ortsteil von Altenahr.

Mit einem großen und hell erleuchteten Weihnachts-Truck wird der gemeinnützige Verein in Kreuzberg vorfahren. Sobald er steht, öffnet sich die Laderampe und der Weihnachtsmann begrüßt die vielen Kinder aus dem Ahrtal von seinem Schlitten aus. Mit dabei sind auch seine Weihnachtsfrau und als Elfen und Weihnachtsengel verkleidete Helfer. Insgesamt konnte das „Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland“ Wünsche von 106 Kindern erfüllen. Sie hatten in den vergangenen Wochen ihre Liste für mögliche Geschenke auf eine Postkarte geschrieben und an den Verein geschickt. In einem großen Einkaufszentrum in Alzey konnten Geschenke-Paten die Karten lesen und so die Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus dem Ahrtal erfüllen. Beispielsweise Fußbälle, Geduldsspiele, ein Skateboard oder auch ein Nachtlicht. Jedes Geschenk hat einen maximalen Wert von bis zu 30 Euro.