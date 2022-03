Mehrere Hilfstransporte aus Rheinland-Pfalz sind auf dem Weg in die Ukraine, die ersten Flüchtlinge von dort bei uns angekommen. Menschen im ganzen Land demonstrieren und beten am Wochenende für den Frieden.

Protestieren, demonstrieren, Haltung zeigen: Das wollen an diesem Wochenende wieder viele Menschen tun - auch in Rheinland-Pfalz.

Schweigemarsch in Mannheim und Ludwigshafen

Mit Stille wollten die Menschen in Mannheim und Ludwigshafen am Samstagnachmittag ein Zeichen für den Frieden und gegen Gewalt setzen. In beiden Städten starteten zeitgleich Schweigemärsche mit insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmern.

In Mannheim machten in der Spitze rund 9.000 Menschen mit. Dazu kamen etwa 1.200 Personen aus Ludwigshafen. Die Gruppen trafen sich zu einer gemeinsamen Kundgebung vor dem Mannheimer Schloss. Zu den Schweigemärschen unter dem Motto "Frieden und Zusammenhalt - Solidarität mit der Ukraine" hatten Parteien und Gewerkschaften aufgerufen. Es war am Samstag die größte Veranstaltung dieser Art in beiden Bundesländern.

Menschenkette für den Frieden

In Traben-Trarbach protestierten die Menschen mit einer Kette über die Moselbrücke gegen den Krieg in der Ukraine. Zuvor wurden blau-gelbe Bänder verteilt - als Zeichen der Solidarität. Zu der Aktion hatten die Kirchen der Stadt aufgerufen. Die Glocken läuteten am Mittag zehn Minuten lang.

Auch auf dem Mainzer Gutenbergplatz kamen am Samstagmittag rund 100 Menschen zusammen, um gegen den Krieg zu protestieren. Die Demonstranten forderten den russischen Präsidenten Putin dazu auf, seine Truppen sofort wieder aus der Ukraine abzuziehen. Organisiert wurde der Protest von der Initiative "Omas gegen Rechts".

Das ganze Wochenende: Demos und Gebete für den Frieden

Hier ein Überblick über die Solidaritätskundgebungen für die Ukraine in Rheinland-Pfalz und in den Grenzregionen an diesem Wochenende - ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wissen von weiteren Aktionen für den Frieden bei uns im Land? Dann schreiben Sie uns in den Kommentaren, dann können wir auch die Karte ergänzen.

Freitag, 4. März Kaiserslautern, 17:30 Uhr: Friedenskundgebung auf dem Stiftsplatz Dazu eingeladen hatten unter anderem die Partei Die Linke, die Friedensinitiative Westpfalz und Fridays For Future. Das Bündnis rief zu einer friedlichen Politik auf und gegen weitere deutsche Waffenlieferungen und Rüstungsexporte.

Samstag, 5. März Pirmasens, 10:30 Uhr: Friedenskundgebung Friedenskundgebung, Am Schusterbrunnen, Hauptstraße Idar-Oberstein, 13 Uhr: Solidarität mit der Ukraine Reden und Gedenken auf dem Platz auf der Idar Traben-Trarbach, 12 Uhr: Ukraine-Menschenkette Die katholische und die evangelische Kirche luden zur Bildung einer Menschenkette über der Brücke von Traben-Trarbach ein und sprachen gemeinsam ein Friedensgebet. Außerdem läuteten zehn Minuten lang die Kirchenglocken. Neuwied, 13 Uhr: Friedenstreffen auf dem Luisenplatz Der Kreisverband der Jungen Union und der CDU Stadtverband Neuwied riefen zur Versammlung auf, um Solidarität mit der Ukraine zu demonstrieren. Worms, 13 Uhr: "Omas gegen Rechts – Wir sind mehr!" Bei der Veranstaltung wurde unter anderem mit einem Gebet der Corona-Toten und der Opfer des Krieges in der Ukraine gedacht. Koblenz, 14 Uhr: Demo auf dem Zentralplatz Die Organisatoren protestierten für mehr Gesetze für den Klimaschutz und für den Frieden weltweit, ohne Abhängigkeit von Gas und Öl. Air Base Ramstein, 15 Uhr: Friedensgebet beim Gedenkstein für die Opfer der Flugkatastrophe 1988 Die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz stellte das regelmäßige Friedengebet unter den Leitgedanken "Krieg darf um Gottes Willen nicht geschehen". Trier, 16 Uhr: Friedensgebet in der Konstantin-Basilika Die katholische und die evangelische Kirche in Trier luden zum ökumenischen Friedensgebet in der Evangelischen Kirche zum Erlöser (Konstantin-Basilika) ein. Ludwigshafen, 16:15 Uhr: Schweigemarsch Schweigemarsch und Friedenskundgebung der Grünen, Berliner Platz Budenheim, 19 Uhr: Solidarität am Rathaus Kundgebung am Rathaus, organisiert von den Grünen

Sonntag, 6. März Mainz, 12 Uhr: Protestaktion "Stoppt den Krieg!" auf dem Gutenbergplatz am Staatstheater Ein Bündnis verschiedener Organisationen aus Mainz und Rheinhessen ruft zum Protest gegen den Krieg in der Ukraine auf. Trier, 14 Uhr: Großdemo am Viehmarkt Grüne rufen zu einer Großdemo am Viehmarkt auf unter dem Motto "Putin raus aus der Ukraine - gegen Krieg - für konsequente Friedenspolitik"

Immer wieder werden auch Bauwerke im Land in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb angestrahlt, wie die Porta Nigra in Trier oder das Hambacher Schloss in der Pfalz. Am Samstag sollte auch der Pegelturm in Neuwied von der Dämmerung bis etwa 22 Uhr in den Farben der Ukraine erleuchten.