Akademiepreis für BioNTech-Gründer

Mainz:

Die beiden Gründer des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech, Özlem Türeci und Ugur Sahin, erhalten heute (08.12. um 17 Uhr) den Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz für innovative und zukunftsweisende Forschung. Nach Angaben der Akademie wird auch Ministerpräsident Malu Dreyer bei der Preisverleihung dabei sein.

Mit ihrer neuen mRNA-Technologie haben Ugur Sahin und Özlem Türeci es geschafft, innerhalb kürzester Zeit einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Zusammen mit der Wissenschaftlerin Katalin Karikó forschen die beiden bereits seit Jahren an der mRNA-Technik. Ihr Ziel: Mit dieser neuen Art der Medikamente zukünftig auch andere Krankheiten bekämpfen zu können. Allen voran sollen die mRNA-Stoffe in der Krebstherapie eingesetzt werden. Die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur vergibt jedes Jahr Preise in unterschiedlichen Kategorien. Der Preis für innovative und zukunftsweisende Forschung wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen.