Welt-Aids-Tag - Alltag mit HIV immer noch ein Problem

Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Er soll an die Krankheit erinnern, die offenbar immer mehr in Vergessenheit gerät. Die Ansteckungszahlen sind in Deutschland zwar recht niedrig, nehmen aber wieder etwas zu, vor allem unter heterosexuellen Menschen - das geht aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor. Für Betroffene hat sich das Leben durch Medikamente und Therapien zwar deutlich verbessert, aber Ausgrenzungen im Alltag gibt es immer noch.