Helfer und Flutbetroffene aus dem Ahrtal fordern von der Bundesregierung, das Spendenrecht zu vereinfachen. Bei vielen privaten Organisationen seien noch Gelder vorhanden, so die Initiative. Diese könnten aber nur mit Sondergenehmigungen ausgezahlt werden. In einem Video-Appell haben sie sich an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gewandt. Der Bund will das Spendenrecht nun erleichtern.