Regelmäßiges Stoßlüften soll nach den Herbstferien zu jeder Unterrichtsstunde an den rheinland-pfälzischen Schulen gehören. Aber was ist, wenn sich die Fenster nicht richtig öffnen lassen? Das Land will dafür die Anschaffung mobiler Lüftungsgeräte mit speziellen Filtern fördern. Was können sie leisten? mehr...