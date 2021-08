per Mail teilen

Die Lage in Afghanistan ist unübersichtlich. Die Bundeswehr hat mehr als 120 Menschen ausgeflogen. In einer Pressekonferenz zeigten sich die Taliban versöhnlich, sprachen von Amnestie und den Rechten von Frauen. Doch Beobachter und Beobachterinnen auch hier im Rhein-Main- Gebiet machen sich große Sorgen um die Zukunft von Frauen in Afghanistan.