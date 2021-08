Wegen der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben in Rheinland-Pfalz lebende Afghanen Angst um ihre Familien in der Heimat. Auch Farhad Gwosee aus dem rheinhessischen Oppenheim traut den Versprechen der radikalen Islamisten nicht.

Farhad Gwosee bangt um Onkel, Tante, Cousine und Cousins in Afghanistan. Sie leben noch in Ghazni, der Stadt, die Gwosee 2014 in Lebensgefahr Richtung Deutschland verlassen hat: "Die Taliban haben mehrmals versucht, mich umzubringen."

Arbeit für US-Truppen brachte ihn in Lebensgefahr

Als Dolmetscher für die US-Truppen in Afghanistan geriet er ins Visier der radikalen Islamisten. Auch sein Bruder und sein Vater arbeiteten jahrelang für das US-Militär. Die Eltern und die Geschwister von Farhad Gwosee konnten deshalb 2016 in die USA ausreisen.

Farhad Gwosee als Dolmetscher im Gespräch mit polnischem Militär und afghanischer Polizei SWR

Teil der Familie kann Afghanistan nicht verlassen

Die restliche Familie könne Afghanisten nicht verlassen, weil sie arm sei, sagt der heute 30-Jährige, der nun als Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz tätig ist. Er macht sich große Sorgen um deren Sicherheit. Den Versprechen der Taliban, allen zu vergeben und keine Rache zu üben, glaubt er nicht: "Niemand vertraut den Taliban, weil sie 20 Jahre lang schlechte Erfahrungen gemacht haben."

Die Taliban kennen kein Recht und keine Regeln. Sie kennen nur das Töten.

Frauen haben Angst raus zu gehen

Die Taliban hätten grundlos unschuldige Menschen umgebracht. Sie seien ein Volk von Selbstmordattentätern. "Sie haben gesagt, Frauen können rauskommen. Aber es geht niemand raus, weil sie Angst haben," berichtet Gwosee, der mit einem Cousin in Ghazni telefonisch Kontakt hält. Demnach kursieren dort Gerüchte, wonach die Taliban schon Menschen, die für ausländische Truppen oder Einrichtungen gearbeitet haben, aus ihren Häusern geholt haben sollen.

Enttäuscht von den USA und Deutschland

Farhad Gwosee fühlt sich nach eigenen Angaben verletzt und niedergeschlagen. Er habe jahrelang mit den US-Truppen für den Frieden in Afghanistan gekämpft und geglaubt, dass sich das lohne. "Jetzt ist in Afghanistan auf einmal wieder alles auf Null gegangen. Das waren 20 Jahre umsonst, für nichts", wirft er Staaten wie den USA und Deutschland vor, aber auch der afghanischen Regierung.

Pfälzer Afghane ebenfalls fassungslos wegen Machtübernahme

Gholam Jeylani lebt in der Pfalz. Der 37-jährige Familienvater sieht sich eines der Handyideos auf dem Smartphone an, die ihm sein Onkel aus Afghanistan geschickt hat. Im Video sieht man Afghanen, die verzweifelt versuchen auf dem Flughafen in Kabul in ein Flugzeug zu gelangen. Es herrscht Chaos. Der vierfache Familienvater kann den Anblick nur schwer ertragen. Denn auch er musste um sein Leben fürchten.

Entführt und gefoltert von den Taliban

Vor zehn Jahren arbeitete auch Gholam Jeylani als Übersetzer für die US-Armee, denn er kann fließend Englisch, studierte Amerikanische Literatur. Doch bei einem Einsatz entführten ihn die Taliban. Er wurde gefoltert. Sobald er auf freiem Fuß kam, flüchtete der damals 26-Jährige mit seiner Frau und seinen beiden Kindern über den Iran, die Türkei und Griechenland nach Deutschland.

Rahimullah Rahimi aus dem Westerwald sorgt sich um Schwestern

Der 20-Jährige Afghane Rahimullah Rahimi verfolgt von Höhr-Grenzhausen aus, was gerade in seinem Heimatland geschieht. Besonders um die 15 und 16 Jahre alten Schwestern macht er sich zurzeit große Sorgen: "Wenn jemand ein Mädchen zu Hause hat, das älter als 15 Jahre alt ist, dann soll das schnellstmöglich an die Taliban übergeben und verheiratet werden", erzählt er. Das wolle er unbedingt verhindern. "Meine Familie hat Angst."

Rahimullah Rahimi aus Höhr-Grenzhausen im Westerwald SWR

Rahimullas Familie lebt in Dschallalabad, ganz im Osten Afghanistans, nicht weit von der pakistanischen Grenze. "Ich versuche ihnen gerade einen Reisepass zu besorgen, weil überall die Grenzen zu sind. Ich will sie nicht nach Europa bringen, sondern einfach irgendwohin, wo es sicher ist. In Afghanistan können sie nicht leben in der aktuellen Lage."