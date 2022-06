Erster Affenpocken-Fall in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist erstmals eine Infektion mit Affenpocken bestätigt worden. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilte dem SWR mit, das zuständige Gesundheitsamt sei in engem Kontakt mit der betroffenen Person.

Nach SWR-Informationen ist der Fall im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Germersheim aufgetreten. Weitere Infektionen schließt die Behörde aus. Die infizierte Person habe sich wahrscheinlich bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt und habe bereits im Mai Symptome gehabt.

Keine Gefahr für Allgemeinheit

Die Person sei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt isoliert gewesen. Eine Gefahr für die Allgemeinheit habe nicht bestanden. Angaben zum Geschlecht oder zum Alter gab das Gesundheitsamt nicht bekannt.

Es handelt sich um den ersten Fall in Rheinland-Pfalz. Patienten hierzulande sollen nach früheren Angaben von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) auf einer Isolierstation an der Frankfurter Uniklinik behandelt werden. Ende Mai war das Affenpockenvirus erstmals in Baden-Württemberg aufgetreten.

189 Affenpocken-Fälle in Deutschland

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gibt es damit nun 189 bestätigte Affenpocken-Fälle in Deutschland (Stand 13.6.), das Virus ist demnach in elf Bundesländern vertreten.

Das Besondere an diesen Fällen sei, dass die Betroffenen zuvor oft nicht - wie sonst in der Vergangenheit - in afrikanische Länder gereist waren, in denen das Virus endemisch ist (West- und Zentralafrika), und dass viele Übertragungen offenbar im Rahmen von sexuellen Aktivitäten erfolgt sein könnten, so das RKI. Weitere Fälle seien in Deutschland zu erwarten.

Enger Kontakt für Übertragung nötig

Nach derzeitigem Wissen sei für eine Übertragung des Erregers allerdings ein enger Kontakt erforderlich. Die meisten Betroffenen erkranken nicht schwer. Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI nach derzeitigen Erkenntnissen deshalb als gering ein. Das RKI beobachtet die Situation weiter sehr genau und passt seine Einschätzung dem aktuellen Kenntnisstand an.

Impfempfehlung für Risikogruppen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen. So wird etwa dem Personal in Laboren mit ungeschütztem Kontakt zu Proben die Impfung angeraten. Vor allem empfehlen die Expertinnen und Experten, dass sich Menschen mit wechselnden Geschlechtspartnern mit einer Impfung schützen sollten.