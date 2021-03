per Mail teilen

Der Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als Verdachtsfall einstufen. Das entschied das Verwaltungsgericht Köln. Der rheinland-pfälzische AfD-Vorsitzende Michael Frisch begrüßte die Entscheidung.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) darf die AfD bis zum Abschluss eines Eilverfahrens vor dem Kölner Verwaltungsgericht nicht als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen und beobachten. Das entschied das Verwaltungsgericht Köln mit dem so genannten Hängebeschluss und gab damit einem Antrag der AfD statt.

Der Beschluss ist eine Zwischenentscheidung und gilt so lange, bis das Gericht über einen entsprechenden Eilantrag der Partei entscheidet. Das Bundesamt hatte die Verfassungsschützer der Länder diese Woche intern über eine Hochstufung der Partei zum Verdachtsfall informiert, öffentlich jedoch nichts dazu bekannt gegeben.

Frisch fordert Rücktritt von Verfassungsschutz-Chef Haldenwang

Der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Michael Frisch, teilte mit: "Wir begrüßen den Beschluss des VG Köln. Er zeigt, dass unser Rechtsstaat nach wie vor funktioniert. Gleichzeitig ist es skandalös, dass es eines Gerichtsurteiles bedarf, um den Verfassungsschutz zu rechtskonformem Verhalten zu zwingen."

Frisch forderte, der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, solle zurücktreten. Er sei nicht länger tragbar.

In Chancengleichheit der Parteien eingegriffen

Das Kölner Verwaltungsgericht begründete seine Entscheidung damit, dass "in unvertretbarer Weise" in die Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen werde. "Alles" spreche dafür, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an seine "Stillhaltezusagen" gehalten beziehungsweise nicht "hinreichend dafür Sorge getragen" habe, dass keine Informationen zu dem Verfahren nach außen dringen.

Dass die Einstufung der AfD als Verdachtsfall am Mittwoch durch Medien publik wurde, wertete das Gericht als Beleg dafür, dass die Informationen "durchgestochen" wurden. Die Richter sehen damit die Vertrauensgrundlage "zerstört".

Der Verfassungsschutz hatte in dem Verfahren zuvor zugesagt, sich bis zum Abschluss des Eilverfahrens vor dem Verwaltungsgericht nicht öffentlich zu einer Einstufung zu äußern und bis zu einer Entscheidung auf die Beobachtung von Abgeordneten und Kandidaten der AfD zu verzichten.