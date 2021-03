Am Mittwochabend war AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch zum Interview bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Just an dem Tag, als bekannt wurde, dass der Verfassungsschutz die Partei bundesweit als Verdachtsfall einstuft. Für Frisch ändert sich damit nichts am aktuellen Wahlkampf in Rheinland-Pfalz.