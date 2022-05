AfD scheitert mit Antrag zu Kasernenbesuchen von Schülern

Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz werden auch künftig nicht verpflichtet, einmal in ihrer Schulzeit eine Bundeswehrkaserne zu besuchen. Regierungsfraktionen, CDU und Freie Wähler lehnten am Donnerstag im Mainzer Landtag geschlossen einen entsprechenden Antrag der AfD ab. Für die AfD hatte der Abgeordnete Joachim Paul gefordert, die offen feindselige Stimmung an vielen Schulen gegenüber den Streitkräften müsse "entgiftet" werden. 2021 habe es lediglich 100 Einsätze von Bundeswehr-Jugendoffizieren an Schulen gegeben. Dies sei viel zu wenig, daher sollten auch Schulen verpflichtet werden, Offiziere einzuladen. Angesichts der Lage in Europa dürfe Deutschland nicht weiter wie ein "Hippie-Staat" dastehen und solle sich stattdessen an wehrhaften Nationen wie Polen orientieren.

Für die Regierungsfraktionen bezeichnete die Grünen-Abgeordnete Pia Schellhammer den Antrag als "Blödsinn". Die AfD wolle damit lediglich von ihrem fragwürdigen Verhältnis zu Russland ablenken. "Ich habe gedient in der Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun, ich bin stolz darauf", erklärte der CDU-Abgeordnete Gordon Schnieder. Im Gegensatz zu ihm seien jedoch die Abgeordneten der AfD überwiegend selbst gar nicht beim Militär gewesen, warf er den Antragstellern in der immer turbulenter verlaufenden Sitzung vor und löste damit wütenden Protest aus. Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück (SPD) erklärte, die bisherige Praxis mit Besuchen von Bundeswehr-Jugendoffizieren habe sich bewährt. Die Jugendoffiziere der Bundeswehr organisieren unter anderem Diskussionen an Schulen zu sicherheitspolitischen Themen,