Rechnungen aus dem Briefkasten zu fischen, macht ja selten Spaß. Erst recht nicht, wenn sie unberechtigt sind und mehrere tausend Euro betragen. Aber genau das ist in den vergangenen Wochen gut 20.000 Kunden des Wormser Energielieferanten EWR passiert . Das Geld wurde auch direkt abgebucht. Die ganze krasse Geschichte lest ihr hier:

Jetzt die Kehrtwende: Nach mehreren vergeblichen Anfragen hat ein Sprecher angekündigt, dass sich das Auswärtige Amt nun doch in die Ermittlungen einschaltet, um bei der Aufklärung zu helfen. Edmund Dillinger soll mindestens 19 Personen sexuell missbraucht haben. Mögliche Opfer und Zeugen werden aktuell in Tunesien, Togo und Kamerun gesucht.

Sie sehen aus wie Planschbecken in XXL - und sie sind die neue Waffe im Kampf gegen Waldbrände! Die Rede ist von mobilen Löschwasserbehältern, die gerade von der Feuerwehr im Westerwald getestet werden. Überall dort, wo die Einsatzkräfte schwer an Wasser kommen, können die Behälter schwuppdiwupp aufgestellt und mit Wasser befüllt werden. Wie genau das funktioniert, könnt ihr hier nachlesen:

Am Dienstagmorgen gab es eine Razzia in 40 Gebäuden und Anwesen in sechs Bundesländern. Eine Bande soll von Neustadt aus illegal Arbeitskräfte nach Deutschland gebracht haben.

1.200 Beamte in sechs Bundesländern waren gestern im Einsatz, um Schleuser aus Rheinland-Pfalz dingfest zu machen. Vor allem in Neustadt und in Kaiserslautern hat es Durchsuchungen gegeben . Die Ermittler fanden gefälschte Papiere, Drogen und Waffen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einem "harten Schlag" gegen die internationale Schleuserkriminalität.

6:03 Uhr

Es wird sehr, sehr nass in RLP 💦

Puh, da kommt einiges runter heute: Der erste Regen kommt am Vormittag vor allem im Südwesten, am Rhein bleibt es noch etwas länger sonnig. Ab dem Nachmittag gibt es auch dort verbreitet Schauer und sogar Gewitter. Den meisten Regen kriegen wir dann am Donnerstag und Freitag ab, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in der Vorhersage von gestern Abend.