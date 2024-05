RLP-Newsticker: Razzia gegen Schleuser, Tag der Familie, Demokratieforum zu Hate Speech und Antisemitismus

Die AfD beschäftigt Mitarbeiter mit rechter Vergangenheit und es gab eine Razzia gegen eine Schleuserbande aus Neustadt. Außerdem ist heute Internationaler Tag der Familie und am Abend diskutieren Schüler über Hate Speech und Judenhass.

10:00 Uhr Ciao! Es ist 10 Uhr, der Morningticker klappt für heute zu. Danke fürs Mitlesen und Mitmachen! Morgen ist ab 6 Uhr meine Kollegin Susan Reindl für euch da. Damit ihr bis dahin keine News aus Rheinland-Pfalz verpasst, schaut gerne auch in unserer App und unseren Socialmedia-Kanälen vorbei. Macht's gut!

9:59 Uhr Leserfoto aus dem schönen Moseltal 📷 Kurz vor Ende unseres Tickers möchte ich euch dieses tolle Foto nicht vorenthalten! Angela van den Bergh hat es uns geschickt, und sie hat dazu geschrieben: "So erwacht das Mosel Tal in Alf." Vielen Dank für die Einsendung! Angela van den Bergh hat uns dieses phantastische Foto vom Moseltal bei Sonnenaufgang geschickt. privat

9:47 Uhr Erstliga-Lizenz für Gladiators Trier 🏀 Wir können hier im Ticker nicht nur Fußball, wir können auch Basketball! Und vermelden hiermit feierlich: Die Gladiators Trier haben kurz vor Beginn der entscheidenden Aufstiegsspiele in die erste Bundesliga (BBL) die Lizenz für die höchste Spielklasse erhalten. Es gibt aber einen Haken: Die Lizenz gilt nur unter bestimmten Auflagen. Dazu gehört ein Mindestetat von 3,5 Millionen Euro pro Saison. Ach ja, und der Aufstieg muss natürlich auch klappen. Am Freitag beginnt die entscheidende Playoffserie mit dem ersten Spiel gegen die Frankfurt Skyliners. Trier BBL-Lizenz unter Auflagen erteilt Aufstiegsspiele: Trierer Basketballer vor Sprung in die Bundesliga? Die Gladiators Trier starten am Freitag in die Halbfinalserie gegen Frankfurt. Inzwischen liegt auch die Lizenz für die erste Liga unter Auflagen vor. Sendung am Mi. , 15.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:40 Uhr Landeswahlleiter: Briefwahl, aber richtig Den 9. Juni habe ich mir bereits dick im Kalender markiert: Europa- und Kommunalwahlen! Weil ich an dem Tag arbeiten muss, werde ich vorab in Ruhe zu Hause meine Kreuzchen machen - und einfach per Briefwahl abstimmen. Unterlagen sind schon beantragt! Der Landeswahlleiter in Rheinland-Pfalz, Marcel Hürter, hat jetzt nochmal darauf hingewiesen, bei der Briefwahl alle Stimmzettel in die richtigen Umschläge zu stecken und die dann bloß nicht alle zusammen in einen Umschlag zu packen. Was alles bei der Briefwahl zu beachten ist, könnt ihr hier nachschauen:

9:09 Uhr Quiz für Eisenbahnfreunde: Wo gab es "Rheingold" zu bestaunen? Wer vorhin gut aufgepasst hat, der weiß: Heute vor 96 Jahren war der Luxuszug "Rheingold" erstmals auf der Strecke zwischen den Niederlanden und der Schweiz unterwegs. Der Name verrät bereits, dass sich Lokomotive und Waggons auf ihrer Reise durch Deutschland auch den Rhein entlang schlängelten. Doch wo hielt der Zug dabei an? In welchem rheinland-pfälzischen Bahnhof hielt der Rheingold-Express nie? Koblenz Mainz Ludwigshafen irrelevant: Koblenz

irrelevant: Mainz

richtige Antwort: Ludwigshafen Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwort lautet: Ludwigshafen Im ersten Jahrzehnt seines Bestehens ab 1928 stoppte der sogenannte Fernfernschnellzug (ja, das hieß wirklich so) "Rheingold" in Mainz, später hielt der Zug in der 1980er Jahren auch in Koblenz. Ludwigshafen stand jedoch nie auf dem Fahrplan - im Gegensatz zu Mannheim auf der anderen Rheinseite, wo der "Rheingold"-Express in allen Jahrzehnten regelmäßg Fahrgäste aus- und zusteigen ließ. Mit dieser Anzeige wurde 1928 für den "schnellsten Zug von der Nordsee in die Alpen" geworben. Der "Rheingold" verband damals die Niederlande über Deutschland mit der Schweiz. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / akg-images | akg-images

8:36 Uhr Hate Speech, Fake News, Judenhass: Starke Themen beim Demokratieforum Als Mama von Teenagern muss ich gar nicht groß in die Statistiken schauen, um ein Gefühl dafür zu haben, wie viel Hass und Falschmeldungen im Internet unterwegs sind - leider! Von daher finde ich es extrem gut und extrem wichtig, dass sich das Demokratieforum im Hambacher Schloss dieses Themas annimmt. Das Tolle an der Ausgabe heute Abend ist: Schülerinnen und Schüler moderieren und diskutieren. Beispielsweise mit Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele und Moderator und Publizist Michel Friedman. Wer heute Abend in Neustadt nicht dabei sein kann: Das "Demokratieforum macht Schule" ist ab Freitag in der ARD Mediathek zu sehen. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Instagram haben sich schon vorab mit den Themen Hate Speech und Fake News beschäftigt:

8:25 Uhr Ludwigshafen sucht nach Bomben Rund ums Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen wird es heute laut, sehr laut. Und auch ein bisschen gefährlich, denn die Stadt sucht nach Resten von Bomben und Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg. Dazu werden sechs Löcher gebohrt, die bis zu vier Meter tief sind. Die Stadt muss den Boden prüfen, weil sie dort Bäume pflanzen will, um das Klima zu verbessern. Dass Bomben gefunden werden, ist nicht unwahrscheinlich: Im Zweiten Weltkrieg wurden über 140.000 über Ludwigshafen abgeworfen. Sendung am Mi. , 15.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:57 Uhr Mit Nebel gegen Geldautomatensprenger Wie oft melden wir hier, im Newsticker, Geldautomaten, die in die Luft gejagt werden? Egal, ob die Täter Beute machen oder nicht: Durch die Sprengung entsteht an den Gebäuden, in dem die Automaten stehen, oft ein riesiger Schaden. Die Sparkasse Rhein-Nahe testet am Nachmittag in Bad Kreuznach eine neue Sicherheitstechnik: Sobald sich Kriminelle am Geldautomaten zu schaffen machen, soll eine Nebelwolke ausgelöst werden. Wenn der Test klappt, will die Sparkasse einen Teil ihrer Geldautomaten mit dieser Sicherheitstechnik ausrüsten. Sendung am Mi. , 15.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:49 Uhr Das ist an einem 15. Mai passiert... 📖 Zeit für einen Blick in die Geschichtsbücher! 1997: Im Deutschen Bundestag wird eine Gesetzesänderung beschlossen, wonach eheliche und außereheliche Vergewaltigung gleichgestellt werden. Damit wird nun auch Vergewaltigung in der Ehe nach § 177 StGB strafbar. 1940: Die Brüder Richard und Maurice McDonald eröffnen in San Bernardino, Kalifornien, das erste McDonnald's-Restaurant. 1928: Zum ersten Mal verkehrt der Luxuszug "Rheingold" der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft zwischen Hoek van Holland und Basel entlang des Rheins. Mit seinen opulent eingerichteten Wagen richtet er sich besonders an Reisende der britischen Oberschicht, die damit bequem in die Schweiz fahren.

7:37 Uhr Mutmaßlicher Spion aus Koblenz soll ins Gefängnis Die Geschichte klingt für mich wie aus einem Hollywood-Film: Ein Mitarbeiter des westlichen Militärs bietet sich Russland als Spion an und gibt Informationen weiter. Dann wird er geschnappt... Laut Anklage der Bundesanwaltschaft ist das in Koblenz passiert. Der Angeklagte, ein ehemaliger Bundeswehroffizier, soll deswegen dreieinhalb Jahre in Haft. Er hatte vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf bereits ein Geständnis abgelegt. Sein Motiv? Angeblich Angst, dass der Krieg gegen die Ukraine eskaliert und es zu einem Atomangriff kommt. Sendung am Mi. , 15.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:29 Uhr Digitalisierung an Schulen: Ohne Lehrkräfte geht's nicht! Erinnert ihr euch noch an die berühmt-berüchtigten Overheadprojektoren im Klassensaal? Was war das für ein Geschmiere, wenn ich nach vorne gerufen wurde und auf die Folien schreiben musste... Heute ist das zum Glück anders: Immer häufiger sind Smartboards, also digitale Tafeln, und Tablets in rheinland-pfälzischen Schulen zu finden. Aber: Es braucht auch Lehrkräfte, die diese Technik sinnvoll nutzen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sieht das Land auf einem guten Weg. Doch es gibt auch Kritik: Video herunterladen (81,3 MB | MP4)

7:20 Uhr Der Blick auf die Straßen 🚗 An alle, die sich gleich auf den Weg zur Arbeit oder zur Uni machen: Wir haben den aktuellen Überblick, wie es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz aussieht! Aktuell steht beispielsweise auf der A48 Koblenz Richtung Dernbach ein defekter Lkw, die linke Spur ist gesperrt. Ansonsten solltet ihr vor allem wegen Baustellen ein paar Minuten mehr einplanen. Hier der Überblick: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten. Sendung am Mi. , 15.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:02 Uhr Deutschland und die Welt 🌎 Lasst uns mal einen Blick über den Tellerrand werfen... was passiert heute außerhalb von Rheinland-Pfalz? Heute will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Krankenhausreform ins Bundeskabinett einbringen. Lauterbachs Gesetzespläne sehen vor, die Vergütung von Krankenhäusern und Kliniken durch Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern. Entscheidung im Kabinett Kabinett entscheidet über Krankenhausreform Mit der Krankenhausreform liegt dem Kabinett heute die wichtigste Reform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor. Es gibt viel Bedenken und Widerstand - von Kliniken und aus … Die Palästinenser erinnern heute am sogenannten Nakba-Tag (Tag der Katastrophe) an die Flucht und Vertreibung von hunderttausenden Palästinensern während des ersten Nahost-Krieges 1948. Angesichts der Militäraktionen Israels in Gaza werden an den Militärsperren im Westjordanland Ausschreitungen befürchtet. In Berlin findet am Abend eine Demonstration für "Solidarität mit Palästina" statt. Mit Long Covid beschäftigt sich bis morgen eine Online-Konferenz. Die Veranstaltung mit dem Titel "#UniteToFight2024" wird von Betroffenen aus Deutschland organisiert. Zu den Teilnehmenden gehören neben Patienten auch bekannte internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie die Berliner Charité-Professorin Carmen Scheibenbogen und die US-amerikanische Immunologin Akiko Iwasaki.

6:47 Uhr Auswärtiges Amt will bei Aufklärung im Fall Dillinger helfen Vergangene Woche erst hat eine Aufarbeitungskommission des Bistums Trier ihren Abschlussbericht zum Fall Dillinger vorgelegt. Der inzwischen verstorbene Priester hatte unter anderem in Afrika Jugendliche über Jahrzehnte sexuell missbraucht. Die Kommission kritisierte bei der Vorstellung ihres Abschlussberichts, dass sie bei ihrer Untersuchung wenig Unterstützung durch das Auswärtige Amt bekommen habe. Jetzt die Kehrtwende: Nach mehreren vergeblichen Anfragen hat ein Sprecher angekündigt, dass sich das Auswärtige Amt nun doch in die Ermittlungen einschaltet, um bei der Aufklärung zu helfen. Edmund Dillinger soll mindestens 19 Personen sexuell missbraucht haben. Mögliche Opfer und Zeugen werden aktuell in Tunesien, Togo und Kamerun gesucht. Sendung am Mi. , 15.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:13 Uhr Rechte Vergangenheit von AfD-Mitarbeitern in RLP Die Rechercheergebnisse von REPORT MAINZ sind ernüchternd: Zwei Mitarbeiter von Landtags- und Bundestagsabgeordneten der AfD aus Rheinland-Pfalz sollen früher in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen sein. Sie haben zudem Bezüge zu extrem rechten Burschenschaften. Die AfD-Fraktion im Landtag hat sich gegenüber dem SWR bislang nicht zu dem Thema geäußert. Video herunterladen (70 MB | MP4)

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) verkündet heute, welche 200 Schulen am Startchancen-Programm zur Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher teilnehmen. Mit dem Projekt sollen Schülerinnen und Schüler vor allem beim Lesen und Schreiben sowie in Mathematik mehr Hilfe bekommen. Das Projekt soll im neuen Schuljahr an den Start gehen. "Demokratieforum macht Schule" heißt es heute Abend auf dem Hambacher Schloss. Die SWR-Veranstaltung trägt den Titel: "Fake News, Hass, Antisemitismus - was macht das mit unserer Gesellschaft?". Diesmal moderieren Jugendliche die Diskussion. Schülerinnen und Schüler können auch digital ihre Fragen zum Thema an die Politikwisssenschaftlerin Andrea Römmele und den Publizisten Michel Friedman stellen. Der Energiekonzern RWE informiert heute über den Stand des Rückbaus am AKW Mülheim-Kärlich. Der Abriss der Anlage aus etwa 500.000 Tonnen an Beton und Metall läuft seit 2004. 2019 wurden die Reste des Kühlturms kontrolliert gesprengt. Das AKW war insgesamt nur 100 Tage am Netz. Der 80 Meter hohe und 60 Meter breite Kühlturm fiel bei der Sprengung 2019 planmäßig in sich zusammen. SWR

6:03 Uhr Es wird sehr, sehr nass in RLP 💦 Puh, da kommt einiges runter heute: Der erste Regen kommt am Vormittag vor allem im Südwesten, am Rhein bleibt es noch etwas länger sonnig. Ab dem Nachmittag gibt es auch dort verbreitet Schauer und sogar Gewitter. Den meisten Regen kriegen wir dann am Donnerstag und Freitag ab, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in der Vorhersage von gestern Abend. Video herunterladen (34 MB | MP4)