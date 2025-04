AfD mit Klage gegen Dreyer gescheitert

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz ist die AfD mit ihrer Klage gegen die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gescheitert. Nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshof in Koblenz war Dreyers Kritik an der AfD rechtmäßig. Dreyer hatte Anfang vergangenen Jahres über die Internetseite und Social-Media-Kanäle der Landesregierung die AfD kritisiert.