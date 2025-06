per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische AfD geht mit Partei- und Fraktionschef Jan Bollinger als Spitzenkandidat in die kommende Landtagswahl.

Der 48-Jährige bekam beim Landesparteitag in Idar-Oberstein nach AfD-Angaben gut 71 Prozent der Stimmen. Bollinger hatte zuletzt im SWR-Sommerinterview angekündigt, auch als Ministerpräsidentenkandidat gegen Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) antreten zu wollen.

Auf Platz zwei wurde der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Damian Lohr, gewählt. Bis Sonntag will die AfD 40 Landtagskandidaten wählen.

Zwei Gegenkandidaten zu Bollinger

Gegen Bollinger traten überraschend Sandra Müller aus Neuwied und Matthias Tönsmann aus Annweiler in der Südpfalz an. Müller erhielt nach Parteiangaben gut 25 Prozent, Tönsmann kam danach auf zwei Prozent der Stimmen. Fünf Enthaltungen wurden bei der Ermittlung der Prozentzahlen nicht berücksichtigt.

Bollinger will Hahn zum Abschiebeflughafen machen

Bollinger griff in seiner Rede CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke scharf an. Die AfD wolle bei der Landtagswahl im März 2026 stärkste Kraft werden und anschließend auch regieren. Die AfD in Rheinland-Pfalz sei die Hochburg der Partei im Westen.

Als Erstes werde eine AfD-geführte Landesregierung Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft einführen und den Flughafen Hahn als Abschiebeflughafen zum nationalen Pilotprojekt machen - mit stündlichen Abschiebeflügen. Der Rundfunkstaatsvertrag werde sofort gekündigt, die Windkraft beendet und Rheinland-Pfalz in die Atomkraft einsteigen, kündigte Bollinger in seiner mit viel Applaus bedachten Vorstellung an.

Münzenmaier attackiert in seiner Rede Ministerpräsident Schweitzer

Der Mainzer AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier hatte zu Beginn des Mitgliederparteitags 20 Prozent plus X als Ziel für die Landtagswahl ausgegeben. Er kündigte an, die AfD werde Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) "Feuer unterm Hintern machen": "Wir werden sie schlagen", sagte Münzenmaier, der auch stellvertretender Landesvorsitzender ist.

AfD mit sechs Personen im Landtag in RLP

Vor fünf Jahren war Michael Frisch mit gut 75 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Nach parteiinternen Streitereien trat er aus der Partei aus, ist aber weiterhin fraktionsloser Landtagsabgeordneter.

Derzeit ist die AfD im Landtag mit sechs Männern vertreten. Frauen gibt es in der Landtagsfraktion nicht, seit die Abgeordnete Iris Nieland im Frühjahr in den Bundestag gewählt wurde. Zum Parteitag in Idar-Oberstein hatten sich laut AfD bis zum Freitagmittag mehr als 600 Mitglieder angemeldet.