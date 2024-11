Die AfD in Rheinland-Pfalz zieht wie erwartet mit Sebastian Münzenmaier an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Auf einem Landesparteitag in Bingen hat die Partei ihre Landesliste aufgestellt. Münzenmaier, der Vize-Fraktionschef der AfD im Bundestag ist, hatte keinen Gegenkandidaten und wurde mit großer Mehrheit gewählt.