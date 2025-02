AfD-Kandidatin Alice Weidel hält Rede in Kusel

per Mail teilen

AfD-Chefin Alice Weidel hatte am Samstag einen Wahlkampfauftritt in Kusel. In der Halle feierten rund 700 Menschen die AfD-Spitzenkandidatin Weidel mit "Alice"-Rufen und winkenden Deutschlandfahnen. SWR-Reporter Sebastian Zobel mit einer Einschätzung der Veranstaltung.