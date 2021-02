per Mail teilen

Knapp einen Monat vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die AfD-Fraktion eine positive Bilanz ihrer parlamentarischen Arbeit gezogen. Nach eigenen Angaben hat die AfD-Fraktion in den vergangenen fünf Jahren unter anderem 143 sogenannte "Große Anfragen" gestellt. Im Verhältnis zu Ihrer Größe sei die AfD-Fraktion "die fleißigste Landtagsfraktion". Man habe aus der Opposition heraus wichtige Themen auf die politische Agenda setzen und ihre Umsetzung mindestens teilweise erzwingen können. Im Vorfeld der Landtagswahl sei es aber wegen der Corona-Beschränkungen derzeit schwer, mit den Bürgern unmittelbar in Kontakt zu treten.