Landtagsabgeordneter Joa tritt aus AfD aus

Der Germersheimer Landtagsabgeordnete Matthias Joa hat seinen Austritt aus der AfD-Landtagsfraktion und der Partei erklärt.

Joa begründete seinen Schritt mit den zunehmend rechtsextremen Tendenzen innerhalb der Partei. Seinen Austritt teilte er am Freitagabend in einer Mail unter anderem an den rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD) mit.

Vor allem in den Ost-Landesverbänden habe man "offensichtlich kein Problem mit tatsächlichen Rechtsradikalen" und dulde sie nicht nur, sondern integriere sie bewusst in die Partei, so Joa in seinem Austrittsschreiben. Aber auch im rheinland-pfälzischen Landesvorstand der AfD gibt es nach Ansicht von Joa "problematische Tendenzen". Er kritisierte auch die Parteiführung der Bundes-AfD. Dort habe man zu lange bei "extremen Fällen weggesehen".

AfD-Landesvorstand übt scharfe Kritik an Joa

Sein Abgeordnetenmandat will Joa trotz des Rücktritts aus seiner Partei behalten. Der rheinland-pfälzische AfD-Landesvorstand kritisiert dies. In einer Mail des Landesvorstandes, die dem SWR vorliegt, heißt es: "Der Landesvorstand der AfD RLP verurteilt den Austritt und die Aussagen von Herrn Matthias Joa und fordert ihn zur sofortigen Rückgabe seines Landtagsmandats auf."

Vergangenen Sonntag war auch der rheinland-pfälzische Ex-AfD Landeschef Uwe Junge aus der Partei ausgetreten. Unter anderem kritisierte er eine "negative Veränderung der Mitgliederstruktur“.