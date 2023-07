Die Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz werden immer voller. Und es werden weitere Plätze gebraucht. Ein Problem, das man auch in Speyer kennt. Das Land will die Flüchtlingsunterkunft Speyer deshalb zur Not bis zur Kapazitätsgrenze belegen. Momentan ist die Unterkunft schon zu 87 Prozent ausgelastet.