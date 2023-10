Wie geht es mit der Afa Hermeskeil weiter?

In Rheinland-Pfalz kommen derzeit so viele Geflüchtete an wie seit Jahren nicht mehr. Für viele von ihnen ist die erste Anlaufstelle die ehemalige Kaserne in Hermeskeil. 1.600 Menschen leben in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber, kurz AfA, derzeit - das sind 600 mehr als die Kommune eigentlich für tragbar hält. Der Stadtrat will deshalb eine Resolution verabschieden.