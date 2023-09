per Mail teilen

Am Mittwoch bleiben voraussichtlich viele Arztpraxen in Rheinland-Pfalz geschlossen. Grund ist eine Protestaktion der Kassenärztlichen Vereinigung in Lahnstein. Die niedergelassenen Ärzte fordern unter anderem, dass die festgelegten Budgets für Arztleistungen abgeschafft werden sollen.

Nach Angaben der Vereinigung sorgt die Budget-Regelung dafür, dass niedergelassene Ärzte für etwa 10% ihrer Behandlungen nicht bezahlt werden. Grund dafür sei, dass die gesetzlichen Krankenkassen im Vorfeld festlegten, wie hoch die Budgets für bestimmte Arztleistungen seien. Wenn dieses Geld für ein Quartal aufgebraucht sei, machten die Ärzte diese Behandlung dann umsonst. Gerade in Zeiten der Inflation ist das nach Ansicht der Vereinigung eine große Belastung für viele Arztpraxen. Demnach ist es für viele junge Ärzte unattraktiv geworden, eine Praxis zu übernehmen. Besonders im ländlichen Raum verstärke das den Ärztemangel weiter.