Ärzte raten zu Corona-Auffrischung, Auffahrunfall in Mainz, Storchen-Rekord

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:59 Uhr 🖐️ Tschüss, ihr Lieben! Das war's für heute und für diese Woche! Am kommenden Montag ab 6 Uhr ist Iris Mack für euch da und berichtet über das Geschehen in Rheinland-Pfalz. Bis dahin gibt’s Nachrichten aus dem Land wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App und auf Social Media. Ich wünsche euch einen schönen Tag!

9:49 Uhr Mehrheit von euch kann nichts mit Tattoos anfangen Zum Abschluss eine kleine Enthüllung: Ich bin selbst nicht tätowiert, störe mich aber nicht daran, wenn es andere Menschen sind. Damit teile ich die Meinung von 31 Prozent von euch. Eine deutliche Mehrheit (51,7 Prozent) kann dagegen mit Tätowierungen nichts anfangen. Nur 17,3 Prozent von euch haben angegeben, Tattoos schön zu finden und selbst tätowiert zu sein. Das sind deutlich weniger als im Bundesschnitt. Dort liegt die Tattoo-Quote bei etwa 35 Prozent. Vielen Dank, dass ihr euch an der Abstimmung beteiligt habt!

9:37 Uhr 🐭 Mäusebefall: Lieferdienst Flink in KL weiter geschlossen Wohnt ihr in Kaiserslautern und seid auf Lebensmittellieferungen angewiesen? Dann habt ihr womöglich bereits seit Wochen ein Problem. Denn ein bekanntes Unternehmen aus der Branche kriegt sein Mäuseproblem einfach nicht in den Griff. Bereits im Juli hatten wir über besorgniserregende Zustände beim Lieferdienst Flink in Kaiserslautern berichtet. Die Nager hatten Lebensmittel angeknabbert und ihren Kot hinterlassen. Daraufhin wurde die Flink-Filiale grundgereinigt. Doch das hat offenbar nicht gereicht. Denn bis heute liefert Flink in Kaiserslautern keine Lebensmittel aus. Jetzt prüft das Unternehmen eigenen Angaben zufolge, ob sich ein Umzug in eine andere Filiale lohnen würde. Wir halten euch auf dem Laufenden! Kaiserslautern Nach Mäuseproblem weiter geschlossen Flink in Kaiserslautern überlegt, Filiale zu wechseln Nach Problemen mit Mäusen prüft der Lebensmittel-Lieferant Flink in Kaiserslautern, in eine andere Filiale umzuziehen. Bis dahin liefert die Firma nicht. 10:00 Uhr Am Tag SWR4 Rheinland-Pfalz

8:36 Uhr Positive Tourismus-Bilanz in Eifel, Hunsrück und an der Mosel Die Tourist-Informationen in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel ziehen für den Sommer eine überwiegend positive Bilanz. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Demnach gab es eine hohe Nachfrage nach Camping, Ferienwohnungen sowie Rad- und Wanderangeboten. Nach Angaben der Tourist-Information Bitburger Land ist nach Ende der Corona-Pandemie wieder Normalität eingekehrt. Bei der Mosellandtouristik heißt es, Wein und Kulinarik seien häufiger Anlass für eine Reise in die Region Trier gewesen. Besonders gezogen habe das Wein-Event "Mythos Mosel", das dieses Jahr einen Besucherrekord aufgestellt und auch jüngere Reisende angelockt habe. Die Hunsrück-Touristik teilte mit, dass wegen des Regens im Sommer manche Aktivitäten nicht so gut gelaufen seien wie im Jahr zuvor. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 1. September 2023 um 7:30 Uhr.

8:29 Uhr 🔋 Gewerbliche E-Autos werden nicht mehr gefördert - Kritk vom VDA Unternehmen tragen mit E-Dienstwagen maßgeblich dazu bei, dass in Deutschland immer mehr Elektroautos unterwegs sind. Bislang konnten die Firmen beim Kauf von E-Wagen von einer staatlichen Förderung profitieren. Doch diesen Umweltbonus können seit heute nur noch Privatpersonen beantragen. Das kritisiert die Autobranche. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fürchtet, dass sich Elektroautos auf dem Markt künftig schlechter durchsetzen werden. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte, Elektro-Dienstwagen leisteten einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz - auch weil sie nach ihrer gewerblichen Nutzung als günstigere Gebrauchtwagen weiter verkauft würden. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 1. September 2023 um 8:00 Uhr.

8:15 Uhr 500 Polizistinnen und Polizisten werde vereidigt In Bitburg werden am Vormittag 500 Frauen und Männer für den Polizeidienst vereidigt. Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilte, haben sie das Bachelorstudium der Polizeischule am Flughafen Hahn absolviert. Der Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, wird die neuen Polizistinnen und Polizisten auf dem Spittel in Bitburg vereidigen. Innenminister Michael Ebling (SPD) will die Festrede halten. Die Bevölkerung ist zu der Veranstaltung, bei der auch das Polizeiorchester spielt, eingeladen. In der Bitburger Innenstadt wird mit Verkehrsproblemen gerechnet, da auch viele Angehörige an der Veranstaltung teilnehmen wollen. So sieht es aus, wenn Hunderte Polizistinnen und Polizisten auf einmal ihren Amtseid leisten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Paul Zinken Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 1. September 2023 um 7:00 Uhr.

7:54 Uhr Kulturaktivist klebt sich in Koblenz fest Kunstschaffende demonstrieren in Koblenz derzeit mit einer ungewöhnlichen Aktion für mehr Unterstützung. Der Leiter der Kunsthalle klebte sich gestern in der Nähe des Bahnhofs an einer Plakatwand fest. Er wolle damit für mehr Unterstützung der Kulturszene werben, wie beispielsweise die Koblenzer Museumsnacht, die am Wochenende stattfindet. Das Interesse daran sei deutlich rückläufig. "So wie Klimaaktivisten fürs Klima kämpfen, will ich für die Kultur kämpfen," sagt Oliver Zimmermann, der Besitzer der Kunsthalle Koblenz. SWR Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 1. September 2023 um 7:30 Uhr.

7:41 Uhr 👓 Neue Ausbildung: Virtual-Reality-Gestalter Von Virtual Reality (VR) habt ihr sicherlich schon gehört. Aber wusstet ihr, dass man diese sogar zu seinem Beruf machen kann? Möglich ist das ab diesem Ausbildungsjahr. Hat man die Ausbildung absolviert, darf man sich "Gestalterin/Gestalter für immersive Medien" nennen. Nicht schlecht, oder? Was genau so jemand macht, lest ihr hier:

7:30 Uhr So viele Störche wie noch nie in RLP Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einen Storch sehe, ist das für mich immer ein Hingucker. Allein durch ihre Größe kommen mir die Tiere irgendwie exotisch vor - zumindest im Vergleich zu den sonstigen Vögeln, die man in unseren Breiten so sieht. Derzeit leben rund 600 Brutpaare in Rheinland-Pfalz - ein Rekord, wie das Storchenzentrum im pfälzischen Bornheim jetzt bekannt gegeben hat. Diese Zahl ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Störche Anfang der 1970er Jahre aus Rheinland-Pfalz so gut wie verschwunden waren. Großen Anteil an der Erholung der Population haben Storchenfreunde aus dem Glantal. Die ganze Geschichte lest ihr hier: Theisbergstegen Storchenfreunde Glantal haben mitgezählt Neuer Rekord: So viele Störche in RLP wie noch nie Störche brechen in Rheinland-Pfalz 2023 erneut Rekorde. Dabei lag die Population vor 50 Jahren brach. Das sich das geändert hat, liegt auch an Storchenfreunden aus dem Glantal. 10:00 Uhr Am Tag SWR4 Rheinland-Pfalz

7:17 Uhr Ökonom Fratzscher kritisiert die Bundesregierung Nicht nur die Mehrheit der Bürger ist unzufrieden mit der Bundesregierung. Auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, kritisiert die Ampelkoalition. Diese habe in der Wirtschaftspolitik keine klare langfristige Strategie, sagte Fratzscher im SWR-Interview. Wenn Unternehmer nicht davon überzeugt seien, dass sie gute Zukunftsaussichten und ein stabiles Umfeld hätten, würden sie nicht investieren. Insgesamt hält Fratzscher die deutsche Wirtschaft für gesund, aber reformbedürftig. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 1. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:09 Uhr 🌧️ So wird das Wetter heute Der Regen wird wärmer, und dann geht es bergauf. Immerhin sind die Frühwerte heute schon um die 14 Grad, sagt Wetterexperte Thomas Ranft. Nachmittags kämpft sich die Sonne zwischen all dem Regen örtlich durch. Am Mittag erreichen die Temperaturen 18 bis 24 Grad. Und am Wochenende kommt der Sommer zurück! Video herunterladen (27,1 MB | MP4)

6:55 Uhr 📅 Der 1. September historisch gesehen 1948: In Bonn tritt der Parlamentarische Rat zusammen, um eine Verfassung für Westdeutschland auszuarbeiten. 1978: In den Schulen der DDR wird in den Klassen 9 und 10 der Wehrunterricht (später "Wehrkundeunterricht" genannt) eingeführt. Die Schüler werden unter anderem über Waffengattungen und moderne Kriegsführung "informiert". 1985: Südöstlich von Neufundland entdeckt der US-Meeresforscher Robert Ballard das Wrack der Titanic. Es ruht in 3.800 Meter Tiefe. "Ich traute meinen Augen nicht", schrieb Ballard später in der Zeitschrift "National Geographic". "Aus der Unendlichkeit tauchte geisterhaft der Bug eines großen Schiffs auf." Für Ballard ist es der Lohn einer mühevollen monatelangen Suche. Die Titanic galt einst als unsinkbar. Doch bereits auf ihrer Jungfernfahrt im Jahre 1912 stieß das Schiff mit einem Eisberg zusammen und sank. Es sollte mehr als 73 Jahre dauern, bis das Wrack der Titanic entdeckt wurde. IMAGO Bildnummer: 0094815043

6:48 Uhr Mainz: Sieben Verletzte bei Auffahrunfall Vor dem Hechtsheimer Tunnel bei Mainz hat es gestern Abend heftig gekracht: Bei dem Auffahrunfall wurden insgesamt sieben Menschen verletzt. Laut Polizei war die Autobahn im Tunnel wegen Wartungsarbeiten von drei auf eine Spur verengt worden, wodurch sich ein Stau bildete. Eine 48-jährige Fahrerin fuhr am Stauende mit ihrem Wagen auf ein Auto auf, welches durch die Wucht gegen ein drittes Fahrzeug geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß verletzten sich sieben Personen leicht bis mittelschwer. Darunter sei auch ein siebenjähriges Kind gewesen, so die Polizei. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestehe bei niemandem. Drei Autos krachten bei dem Auffahrunfall vor dem Hechtsheimer Tunnel ineinander. Keutz TV Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 1. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr 🚥 So läuft es auf den Straßen Ich habe es ja bereits geschrieben: Der ADAC rechnet heute mit vollen Straßen im Land. Derzeit sieht es aber noch ganz gut aus: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:29 Uhr 🗺️ Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin startet heute die Internationale Funkausstellung (IFA). Sie geht bis zum 5. September. Seit 1924 zeigen Aussteller ihre Neuheiten auf der Funkausstellung. Die IFA ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. In Frankreich tritt heute die massiv umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron in Kraft. Monatelang hatte es Streiks und Demonstrationen gegen das schrittweise Anheben des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre gegeben. Die Regierung boxte die Reform letztendlich ohne Abstimmung durchs Parlament. Japan gedenkt heute des Großen Kanto-Bebens vor 100 Jahren Es war die verheerendste Erdbebenkatastrophe in der japanischen Geschichte. 145.000 Menschen starben in ihren brennenden Häusern, als ein Erdbeben der Stärke 7,9 die Hauptstadt Tokio und weite Teile im nahen Yokohama in Schutt und Asche legte. Nach dem Beben verbreiteten sich Gerüchte über angebliche Plünderungen und Brandstiftungen durch ethnische Koreaner. In der Folge kam es zu Massakern an Koreanern und Japanern.

6:13 Uhr Tätowierungen - was haltet ihr davon? Tattoos werden immer beliebter in Deutschland. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Thissen Morgen beginnt in Idar-Oberstein wieder die Tattoo Convention. Mehr als 140 Künstlerinnen und Künstler stellen an zwei Tagen ihr Können unter Beweis. Die Messe findet bereits zum zehnten Mal statt. Das zeigt, dass sich Tätowierungen auch in Rheinland-Pfalz anhaltender Beliebtheit erfreuen. Inzwischen ist mehr als ein Drittel der erwachsenen Deutschen tätowiert. Die Bilder werden zudem immer prominenter auf dem Körper platziert - selbst bei Angehörigen bürgerlicher Milieus. Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie steht ihr zu Tätowierungen? Ich finde Tattoos schön und bin auch selbst tätowiert. 17,3%

Ich bin nicht tätowiert, habe aber nichts gegen die Körperkunst. 31,0%

Ich bin nicht tätowiert und finde Tattoos auch nicht ansprechend. 51,7% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:06 Uhr Nur 19 Prozent der Bürger zufrieden mit Bundesregierung Die Menschen in Deutschland sind mit der Bundesregierung so unzufrieden wie noch nie seit Beginn der Wahlperiode. Gerade einmal 19 Prozent der Wahlberechtigten bewerten die Arbeit positiv - Anfang August waren es noch 21 Prozent. Das zeigt der ARD-Deutschlandtrend. 79 Prozent sind der Umfrage zufolge weniger oder gar nicht zufrieden. Als wichtigste politische Probleme sehen die Befragten die Themen Wirtschaft (28 Prozent) sowie Zuwanderung und Flucht (26 Prozent). Beide Themenkomplexe haben der Umfrage zufolge in den vergangenen Monaten an Bedeutung hinzugewonnen. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 1. September 2023 um 5:00 Uhr.

6:02 Uhr 📌 Das wird heute wichtig in RLP Heute ist der letzte Sommerferientag in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Für die freie Fahrt auf den Autobahnen verheißt das nichts Gutes, denn viele Familien dürften heute aus dem Urlaub zurückkehren. Vor allem Autobahnen in Süddeutschland seien stark belastet, teilte der ADAC mit. Zusätzlich zum Rückreiseverkehr dürften dem Automobilklub zufolge auch Staus wegen des Berufsverkehrs wieder zahlreicher auftreten. Verzögerungen gebe es vor allem an Baustellen. Gegen Ende der Sommerferien werde wieder mehr gebaut. In Rheinland-Pfalz öffnen heute die ersten beiden zentralen Anlaufstellen für Long Covid-Patienten, und zwar in Mainz und Koblenz. Ludwigshafen soll Mitte September folgen. In Trier und Kaiserslautern soll es dann am 1. Oktober losgehen. Insgesamt sind fünf Anlaufstellen geplant. Justizminister Herbert Mertin (FDP) präsentiert am Mittag die Strafverfolgungsstatistik für Rheinland-Pfalz. Ein Schwerpunkt dürften die zunehmenden illegalen Autorennen sein.