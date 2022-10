17 Milliarden Euro - ein gewaltiges Finanzloch droht den Krankenkassen im nächsten Jahr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat kürzlich bekannt gegeben, wie er dieses Loch stopfen will. Unter anderem soll die Extra-Honorierung von Neupatienten in Praxen wegfallen. Das macht vielen Ärzten und Ärztinnen Sorgen. Auch deswegen haben sie am Mittwoch in Ingelheim demonstriert.