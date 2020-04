Die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird zur Woche ab dem 20. April geändert. Es gibt einige Lockerungen bei den Maßnahmen, die meisten bleiben aber bestehen. Ein Überblick:

Am Mittwoch, 15. April, haben sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona geeinigt. Dabei wollen die Länder viele Schritte gemeinsam gehen, es gibt aber auch regionale Unterschiede. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Weiterhin bestehende Verbote

Die meisten Beschränkungen bleiben auch in den kommenden Wochen bestehen. Dafür wird die Verordnung zurzeit überarbeitet und voraussichtlich am Freitag veröffentlicht. Das heißt, Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen könnten, werden weiterhin geschlossen sein. Das beinhaltet Klubs, Bars, Restaurants und große Geschäfte, sowie Spiel- und Sportplätze. Betroffen sind außerdem Freizeiteinrichtungen, sowie Veranstaltungen, wie Konzerte und Fußballspiele.

Auch die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen. Menschen, die nicht zusammen leben, dürfen sich weiterhin nur zu zweit in der Öffentlichkeit bewegen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Auch der Bußgeldkatalog bei Verstößen dagegen ist weiterhin in Kraft.

Bestehende Corona-Verbote in Rheinland-Pfalz Dienstleistungen

Solarien, Wellnessanlagen, Sportboothäfen, Fahrschulen, Frisörläden, Kosmetikstudios, Massagestudios, Tattoostudios, Bordelle, Fitnessstudios und Nagelstudios bleiben geschlossen Freizeiteinrichtungen

Klubs, Diskotheken, Kneipen, Theater, Konzerthäuser, Thermen, Sportplätze, Vergnügungsparks, Zoos, Museen, Schwimmbäder, Kinos, Volkshochschulen und Spielplätze bleiben geschlossen. Gastronomie

Bars, Restaurants, Speisegaststätten, Mensen, Kantinen, Cafés, Eisdielen, Eiscafés bleiben geschlossen, dürfen aber einen Lieferservice anbieten.

Reisen

Hotel- und Herbergszimmer, Wohnmobilstell- und Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen nicht zu touristischen Zwecken vermietet werden. Gottesdienste

Das Zusammenkommen in Kirchen, Moscheen und Synagogen ist weiterhin verboten.

Änderungen ab dem 20. April

Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche

Ab Montag, 20. April, dürfen alle Geschäfte, die eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter nicht überschreiten, öffnen. Dabei muss die Einhaltung der Hygienevorschriften aber gewährleistet sein. Um dies umzusetzen sind Einlassbeschränkungen, Einkaufswagenpflicht und andere Maßnahmen denkbar.

Buchhandlungen, Fahrrad- und Autohändler, Bibliotheken, Archive

Einrichtungen, die unter diese fünf Kategorien fallen, dürfen ab Montag, 20. April, unabhängig von ihrer Verkaufsfläche öffnen. Aber auch dort müssen die Hygienevorschriften eingehalten werden.

Schulen, Hochschulen, Kindergärten

Die Kultusminister der Länder haben beschlossen, dass es eine langsame Rückkehr zur Präsenz in den Bildungseinrichtungen geben soll. Für Rheinland-Pfalz hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) festgelegt, dass am 27. April die Schüler, die vor einem Abschluss stehen, wieder in die Schule gehen sollen. Am 4. Mai folgen die Schüler, die kommendes Jahr einen Abschluss machen und die Grundschüler der vierten Klassen. Auch an den Schulen müssen 1,5 Meter Abstand eingehalten werden, sodass ein Konzept ausgearbeitet wird, wie und wann unterrichtet wird. An den Hochschulen und Universitäten werden Prüfungen vor Ort abgenommen und Einrichtungen, die eine Präsenz voraussetzen, wie Labore, sollen ebenfalls wieder geöffnet werden. Alle anderen Schüler und Studierenden sowie die Kindergartenkinder werden weiterhin zuhause bleiben.

Großveranstaltungen

Alle Veranstaltungen, bei denen viele Menschen aufeinander treffen, bleiben bis zum 31. August verboten. Die genaue Definition, was unter diese Kategorie fällt, wird noch erarbeitet und bekanntgegeben.

Ausblick auf die kommenden Wochen

Die Ministerpräsidenten werden sich alle zwei Wochen mit der Bundeskanzlerin zusammenfinden, um weitere Maßnahmen zu besprechen. Das bedeutet, dass vermutlich am 29. April weitere Beschlüsse folgen werden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gab aber schon jetzt einen Ausblick auf die Zeit nach dem 4. Mai. Zum einen wird das Gottesdienstverbot in der kommenden Woche eine zentrale Rolle spielen, dafür gibt es Gespräche mit den Religionsgemeinschaften. Zum anderen wird es um das generelle Demonstrationsverbot gehen. Auch Friseure sollen sich darauf vorbereiten, ab dem 4. Mai wieder öffnen zu dürfen.