Am Tag nach den tödlichen Schüssen auf eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bei einer Verkehrskontrolle nahe Kusel steht fest: Beiden Opfern wurde in den Kopf geschossen. Staatsanwaltschaft und Polizei informierten in einer Pressekonferenz über die bisherigen Ermittlungsergebnisse. Die Staatsanwaltschaft geht von gemeinschaftlichem Mord aus. mehr...