Die fraktionslosen Landtagsabgeordneten Bublies-Leifert und Ahnemüller sollen keine zusätzlichen Rechte im Parlament erhalten. Der Ältestenrat votierte dagegen, die AfD-Politiker als Fraktionsgruppe anzuerkennen.

Der Ältestenrat des Landtags sprach sich auf einer Sitzung am Dienstag dagegen aus, den Zusammenschluss der beiden ehemaligen AfD-Politiker Gabriele Bublies-Leifert und Jens Ahnemüller zu einer "Freien Alternativen Fraktionsgruppe im Landtag" anzuerkennen. Die beiden Politiker hatten im Januar angekündigt, sich zusammenzuschließen. Die Zweier-Gruppe beanspruchte zusätzliche Redezeit im Plenum, Sitze in den Landtagsausschüssen und mehr Geld für die parlamentarische Arbeit.

So wollten die beiden Abgeordneten jeweils 2.500 Euro pro Monat zusätzlich, um ihre parlamentarische Arbeit zu organisieren, eigene Räume für die Fraktionsgruppe neben den Abgeordnetenbüros und reservierte Parkplätze. Alle Forderungen wurden nun vom Ältestenrat zurückgewiesen.

Das Parlament muss diesen Empfehlungen noch zustimmen. Voraussichtlich wird darüber bei der nächsten Sitzung am Mittwoch kommender Woche beraten. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Parlament der Empfehlung folgt.

Zusammenschluss aus zwei Personen "zu klein"

Gewählte Abgeordnete hätten zwar das Recht, sich auch "in anderer Weise als in Fraktionen zur gemeinsamen Arbeit" zusammenzuschließen, so der Ältestenrat. Daraus könne aber kein Anspruch auf Anerkennung als parlamentarische Gruppe mit besonderen Rechten abgeleitet werden. Ein Zusammenschluss aus lediglich zwei Personen sei zu klein, um nach den geltenden Verfahren bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen berücksichtigt zu werden.

Austritt und Ausschluss

Bublies-Leifert hatte nach internen Streitigkeiten im August 2019 ihren Austritt aus der ursprünglich 13-köpfigen AfD-Fraktion erklärt. Dem Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge hatte sie zuvor mehrfach vorgeworfen, nicht gegen rechtsextreme Tendenzen in der Landespartei einzuschreiten. Im Gegensatz dazu war Ahnemüller im Herbst 2018 aus der Fraktion ausgeschlossen worden, weil die Fraktionskollegen ihm Kontakte in die rechtsextreme Szene vorwarfen. Der Abgeordnete aus Konz an der Mosel hatte eine bewusste Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten stets bestritten, war Ende des vergangenen Jahres aber auch aus der Partei ausgeschlossen worden.