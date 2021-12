Im Ahrtal lädt eine PopUp Mall zum Weihnachtsshopping ein

Für die Bewohner des Ahrtals ist nach der Flutkatastrophe in dieser Vorweihnachtszeit alles anders, denn viele Geschäfte gibt es nicht mehr. Auf Weihnachtsgeschenke muss trotzdem keiner verzichten, denn in einem provisorischen Zelt in Bad Neuenahr-Ahrweiler bieten viele Läden ihre Waren an.