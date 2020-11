per Mail teilen

Umweltministerin Ulrike Höfken hat am frühen Donnerstagabend überraschend angekündigt, dass sie ihre politische Karriere beenden will. Nicht sofort - doch zum Ende der Legislaturperiode im März will sie alle Ämter niederlegen. Auch Staatssekretär Thomas Griese hört auf. Beide Grünen-Politiker stehen wegen der Beförderungsaffäre unter Druck.