Kinderschutz: Schulen in RLP müssen Konzepte zur Anwesenheitskontrolle vorlegen

Schul-Kommunikation: So geht das heute

In einigen Schulen in Rheinland-Pfalz kommunizieren Lehrkräfte und Eltern über Apps miteinander. Zu den Anbietern gehören zum Beispiel Sdui aus Koblenz und WebUntis aus Österreich. Eltern müssen sich auf der Plattform einmalig eindeutig identifizieren und registrieren sich ebenso wie Lehrkräfte und gegebenenfalls auch Schülerinnen und Schüler. Über die Apps können sie miteinander in Kontakt treten, digitale Lehrmittel und Stundenpläne einsehen und Krankmeldungen auf digitalem Weg übermitteln.