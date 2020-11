Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat die Schulen des Landes vor einer angeblichen Aktion der Initiative "Querdenken 711" gegen die Maskenpflicht gewarnt. Dabei sollten am Montag gezielt Schulkinder angesprochen werden.

In einem elektronischen Brief an alle Schulen in Rheinland-Pfalz schreibt die ADD, die Initiative "Querdenken 711" plane offenbar für den 9. November eine "bundesweit organisierte Großaktion gegen die Maskenpflicht. Im Fokus: Kinder und Jugendliche an 1.000 Schulen in Deutschland".

Es gebe Hinweise, dass "Querdenken"-Anhänger planten, Kinder und deren Angehörige auf dem Schulweg anzusprechen und ihnen unwirksame, grobmaschige Masken in die Hand zu drücken oder eine CO2-Messung unter den Masken der Kinder anzubieten.

Die Schulleitungen wurden von der Behörde aufgefordert, das Thema "in pädagogisch geeigneter Art und Weise" mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen und erneut auf die "infektionsschutzbedingte Notwendigkeit" zum Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske hinzuweisen.

Schule darf ohne Maske nicht betreten werden

Selbstverständlich sei außerhalb des Schulgeländes eine Kommunikation mit den Aktivisten und auch eine CO2-Messung der Atemluft unter den getragenen Masken erlaubt, so die ADD weiter.

Aufgrund der bestehenden Hygieneregeln sei es jedoch "trotz der vermeintlichen Gegenargumente der Initiative" untersagt, ohne oder mit deutlich ungeeigneten Maskenattrappen das Schulgelände zu betreten, betonte die Behörde.

"Querdenken" bestreitet, Aktion zu planen

"Querdenken 711"-Gründer Michael Ballweg schrieb dagegen in seiner Pressemitteilung am Donnerstag, es gebe keinen entsprechenden Plan für den 9. November. "Bei der Aktion handelt es sich um einen Test unserer Kommunikationsstrukturen", so Ballweg.

Der angebliche Plan war Mitte Oktober erstmals in einer Kölner Zeitung thematisiert worden. Dort hieß es, dass dem Blatt ein detaillierter Plan für die Aktion vorliege, dessen Absender Ballweg sei.

Die Initiative "Querdenken 711" hat als Ziel "die Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen" formuliert.