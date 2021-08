Die Fahrer von Benziner-Pkw tanken derzeit in Rheinland-Pfalz am günstigsten. Das zeigt die ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern vom Dienstag. Der ADAC hat für die Untersuchung die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 17. August, 11 Uhr, dar. Der Preis für einen Liter Super E10 liegt demnach in Rheinland-Pfalz derzeit bei 1,550 Euro, in Bayern und Hessen ist Benzin nur um 0,5 Cent teurer. Schlusslicht bei Benzin ist mit 1,590 Thüringen. Diesel ist dagegen momentan in Berlin am preiswertesten. Dort kostet der Kraftstoff aktuell 1,373 Euro je Liter, in Rheinland-Pfalz ist der Selbstzünder-Kraftstoff nur um 0,1 Cent teurer.