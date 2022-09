Ackermann zieht vor Rücktritt als Missbrauchsbeauftragter Bilanz

per Mail teilen

Der scheidende Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stephan Ackermann, zog am Mittwoch nach zwölf Jahren in dieser Funktion Bilanz. Ackermann bat auch die Opfer des Missbrauchsskandals um Verzeihung. Er habe sie in der Vergangenheit verletzt, auch wenn das nie seine Absicht gewesen sei.