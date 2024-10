Das beschlossen die Länderchefs zur Asyl- und Wirtschaftspolitik

Illegale Einwanderung stoppen - das sollen unter anderem die Kontrollen, die seit Monaten an der Grenze von Rheinland-Pfalz zu Frankreich, Belgien und Luxemburg stattfinden. Wie es mit diesen Grenzkontrollen weitergeht und was sich bei der Migration generell verändern soll, darum ging es beim Treffen der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen in Leipzig. Am Freitag gab es erste Ergebnisse. SWR-Korrespondent Enno Osburg ordnet die Beschlüsse ein.