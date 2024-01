Ob im Westerwald oder in der Pfalz, in der Eifel, im Hunsrück oder in Rheinhessen - in ganz Rheinland-Pfalz brennen am Samstagabend hunderte Mahnfeuer. Die Bauern wollten damit zum Abschluss ihrer großen Protestwoche noch einmal auf ihre Forderungen aufmerksam machen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Zum Beispiel in der Südwestpfalz in Dahn-Reichenbach.