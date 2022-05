Fällt der Name der österreichischen Marktgemeinde Götzis, denken alle Leichtathletik-Fans sofort an Zehnkampf. Und an diesem Wochenende traf sich in Vorarlberg die Welt-Elite der Mehrkämpfer, darunter auch die Besten aus Rheinland-Pfalz: Kai Kazmirek und Weltmeister Niklas Kaul.