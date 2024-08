Die Themen im Newsticker am Morgen: Personen aus RLP wurden nach Afghanistan abgeschoben, die BASF spart weiter und schließt drei Produktionsanlagen in Ludwigshafen und nach einem Mordversuch in der JVA Frankenthal beginnt der Prozess gegen einen Häftling.

9:25 Uhr Warnung vor Rattengift in Ludwigshafen Andere Stadt, anderer Supermarkt und vor allem ganz andere Probleme: Im Stadtteil Ludwigshafen-Gartenstadt ist die Zahl der Ratten rund um einen Supermarkt so stark gestiegen, dass die Stadt ihnen mit herkömmlichen Köderboxen nicht mehr bei kommt. Ab heute legt nun ein Schädlingsbekämpfer giftige Köder direkt in die Bauten der Ratten und verschließt deren Ausgänge. Damit sollen die Ratten gezielter und effizienter bekämpft werden, so die Stadt. Weil der unmittelbare Kontakt mit den Ködern gesundheitsgefährdend sein kann, ist das Gelände um den Einsatzbereich mit Zäunen abgesperrt und mit Warnschildern versehen. Sendung am Fr. , 30.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:05 Uhr Integrativer CAP-Markt in Mainz scheitert Eine bedauerliche Meldung aus Mainz: Im Stadtteil Weisenau muss der CAP-Markt nach fast 20 Jahren zumachen. Grund sind die hohen finanziellen Verluste des integrativen Supermarktes, die nun ein Maß erreicht haben, das der Betreiber nicht mehr mit den Gewinnen aus anderen Geschäften ausgleichen kann. Das Konzept des Marktes galt als wegweisend, weil dort psychisch beeinträchtigte Menschen mit gesunden Menschen zusammengearbeitet haben. Weitere Hintergründe dazu lest ihr bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Mainz: Mainz Zu hohe Betriebskosten - zu wenig Umsatz Integrativer CAP-Markt in Mainz schließt Der integrative CAP-Markt in Mainz-Weisenau schließt Ende August. Dem Supermarkt, in dem auch psychisch beeinträchtigte Menschen arbeiten, wurde sein Konzept zum Verhängnis. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Do. , 29.8.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4

8:51 Uhr Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet Die Bundesregierung schiebt erstmals seit drei Jahren wieder Flüchtlinge nach Afghanistan ab. Der "Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet. Demnach ist am frühen Morgen ein Charter-Flugzeug von Leipzig aus in Richtung Kabul gestartet. An Bord sind 28 afghanische Straftäter. Sie sind aus mehreren Bundesländern - unter anderem aus Rheinland-Pfalz - nach Leipzig gebracht worden. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion Landespolitik recherchieren bereits nähere Infos, wir halten euch auf dem Laufenden. Sendung am Fr. , 30.8.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

8:39 Uhr Ein Blick in die Historie - das war am 30. August im Jahr... 1984: Die amerikanische Raumfähre "Discovery" startet zu ihrer ersten Mission - dem Aussetzen von Satelliten. Der Jungfernflug war eigentlich für den 26. Juni geplant, musste aber abgebrochen werden, weil ein Ventil defekt war. Zum letzten Mal fliegt die "Discovery" am 24. Februar 2011 ins All. 1954: Die französische Nationalversammlung lehnt den EVG-Vertrag ab; damit ist die Gründung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft gescheitert. 1924: In Deutschland wird die Reichsmark eingeführt. Sie soll die Rentenmark ablösen, die seit 1923 zur Überwindung der Inflation beigetragen hatte.

8:26 Uhr Hindenburgstraße & Co. - Bleiben sie oder sollen sie weg? Kontroverses Thema: In Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Städten, in denen eine Hindenburgstraße zu finden ist. Früher war die Liste noch länger, aber einige Kommunen haben ihre Hindenburgstraßen inzwischen umbenannt, Trier zum Beispiel. Umstritten ist der Name wegen der Rolle des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg im Zuge der Machtergreifung Adolf Hitlers. Auch der Stadtrat von Landau hatte eigentlich schon beschlossen, die Hindenburgstraße und zwei weitere umzubenennen. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative, die nun mehr als genug Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt hat. Landau Hindenburgstraße und Co Mehr als 3.000 Unterschriften gegen die Umbenennung von Straßen in Landau In Landau sollen drei Straßen umbenannt werden, weil die Namensträger das NS-Regime unterstützt haben. Eine Bürgerinitiative ist dagegen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:13 Uhr VG Baumholder: Trinkwasser abkochen In einem Hochbehälter in Breitsesterhof (Landkreis Birkenfeld) wurden Enterokokken festgestellt - ein Hinweis auf Fäkalien im Trinkwasser. Deshalb müssen die Menschen in dem Ort laut Verbandsgemeinde Baumholder bis auf weiteres ihr Trinkwasser abkochen. Wer das Wasser nicht abkocht und trinkt, riskiert eine Magen-Darm-Infektion. Empfohlen wird, das Wasser mindestens fünf Minuten lang sprudelnd kochen zu lassen. Andere Orte in der Nähe sind von dem Problem nicht betroffen.

8:04 Uhr Gewalt im Gefängnis: Was tun, wenn's brenzlig wird? Eben habe ich noch vom Prozessbeginn nach einem Angriff auf Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal berichtet. Jetzt fällt mir das Reel ins Auge, das meine Social Media-Kolleginnen und -Kollegen gestern Abend gepostet haben. Darin geht es um ein Training für JVA-Bedienstete, die lernen, wie sie mit Gewalt und Anfeindungen durch Gefängnisinsassen umgehen können. Schaut gerne mal rein:

7:50 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Eine Woche nach dem Attentat in Solingen wird heute im Innenausschuss des Bundestages erneut über die Migrationspolitik gesprochen. Bereits am gestrigen Abend hat die Regierung ein Maßnahmenpaket vorgelegt, Innenministerin Nancy Faeser (SPD) wird auch im Ausschuss erwartet. In Frankfurt beginnt am Oberlandesgericht heute der Prozess gegen den Mann, der einen Anschlag auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mitgeplant haben soll. Ihm wird die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens sowie die Beteiligung an einer inländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der US-Wahlkampf ums Präsidentenamt läuft weiter auf Hochtouren: Heute wird das erste TV-Interview mit Kamala Harris seit ihrer Berufung zur demokratischen Kandidatin bei CNN ausgestrahlt und der republikanische Kandidat Donald Trump spricht bei einer "Town Hall" in Wisconsin. Sendung am Fr. , 30.8.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

7:38 Uhr Ernüchternde Bilanz: Ein Jahr Corona-Ambulanz Vor einem Jahr ist in Mainz die erste rheinland-pfälzische Ambulanz zur Behandlung von Post Covid-Patienten an den Start gegangen. Eine Kollegin aus dem Studio Mainz hat deshalb mit dem zuständigen Arzt Christoph Lembens gesprochen. Er zieht eine gemischte Bilanz: Weit mehr als 1.000 Patientinnen und Patienten mit Post Covid-Symptomen hätten er und sein Team seitdem behandelt, viele der Betroffenen litten unter Erschöpfungszuständen oder heftigen Kreislaufproblemen, sagt Lembens. Zum Teil hätten die Menschen aber auch Einschränkungen in der Merkfähigkeit und Aufmerksamkeit. Er habe zu Beginn gehofft, mehr Menschen wirklich bis zur Heilung helfen zu können. Tatsächlich gebe es aber auch viele, die nicht mehr in der Lage seien, zu arbeiten, und die man nur in die Rente begleiten könne. Aber natürlich gebe es auch Erfolge, so Lembens. Einige seiner Patientinnen und Patienten hätten nach einer Atem- oder Ergotherapie wieder gestärkt in den Beruf zurückkehren können. Sendung am Fr. , 30.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:08 Uhr Versuchter Mord im Gefängnis? Ein Häftling soll bei einem Fluchtversuch aus der JVA-Frankenthal im vergangenen September mehrere Beamte angegriffen und einem eine Scherbe in den Hals gestochen haben. Heute beginnt der Prozess gegen den 23-jährigen Mann. Laut Anklage hatte er eine etwa zehn Zentimeter lange, scharfkantige Scherbe eines Tellers mit in seine Zelle genommen. Dann lockte er unter dem Vorwand, dass seine Toilette verstopft sei, zwei Justizvollzugsbeamte in seine Zelle. Einem von ihnen rammte er die Scherbe in den Hals. Weitere Infos zur Tat und zum Prozess findet ihr hier: Frankenthal Tatvorwurf: versuchter Mord Prozess um niedergestochenen Beamten in der JVA-Frankenthal beginnt am Landgericht Ein Häftling soll bei einem Fluchtversuch aus der JVA-Frankenthal mehrere Beamte angegriffen und einem eine Scherbe in den Hals gestochen haben. Am Freitag beginnt der Prozess. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 30.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:01 Uhr Unfall mit fünf Verletzten in Trier Erst vorgestern gab es einen spektakulären Unfall mit einem Autotransporter in Trier, jetzt hat es auf der B51 schon wieder gekracht. Dort sind nahe der Hochschule Trier am Donnerstagabend fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug stürzte einen Abhang hinab und prallte gegen einen Baum. Ein Insasse wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wegen aufwändiger Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für zwei Stunden gesperrt. Sendung am Fr. , 30.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:43 Uhr Neues Hospiz in Neuwied wird eröffnet Im Neuwieder Stadtteil Niederbieber wird am Vormittag ein stationäres Hospiz eröffnet. Dort können zwölf schwerstkranke Menschen in Einzelzimmern in ihrer letzten Lebenszeit versorgt werden. Es ist die erste Einrichtung dieser Art im Kreis Neuwied für todkranke und sterbende Menschen, die palliativ versorgt werden. Wie es dort aussieht, beschreibt meine Kollegin Alexandra Leininger hier im Audio: Sendung am Fr. , 30.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:20 Uhr BASF schließt Anlagen in Ludwigshafen Unter steigenden Energiepreisen leiden nicht nur Verbraucher. Auch die BASF nennt sie als einen der Gründe, warum im Stammwerk in Ludwigshafen Produktionsanlagen geschlossen werden. Das Unternehmen werde dort im Laufe des nächsten Jahres die Herstellung von Adipinsäure, Cyclododecanon und Cyclopentanon stoppen, teilte BASF jetzt mit. Davon seien rund 180 Mitarbeitende betroffen, die nach Möglichkeit andere Aufgaben übernehmen sollen. Der Konzern hat generell mehrere Sparprogramme und den Abbau Tausender Arbeitsplätze verkündet. Die Einschnitte treffen auch Ludwigshafen. Sendung am Do. , 29.8.2024 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Das Wetter bleibt sommerlich Gestern war es noch einmal richtig heiß, deutlich über 30 Grad in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz. Und es bleibt bis in den September hochsommerlich. Vielleicht nicht ganz so heiß und ein paar Gewitter kommen auch dazu. Aber kurze Hose oder Rock sind auch dieses Wochenende eine gute Kleiderwahl. So hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend auf unser Wetter geschaut: Video herunterladen (28 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Agentur für Arbeit stellt heute die neuen Zahlen zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in RLP im August vor. Im Juli war die Arbeitslosenzahl im Land stärker als saisonüblich angestiegen. Es hatten 122.400 Menschen keinen Job, die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent. Im Juni lag sie bei 5,2 Prozent. Und noch eine Statistik wird heute präsentiert: RLP-Justizminister Herbert Mertin (FDP) stellt die Zahlen zur Strafverfolgung im Jahr 2023 vor. Sie umfasst unter anderem die Anzahl an Gerichtsverfahren und die festgestellten Vergehen Verurteilter. Vorab wurde bekannt, dass vor allem deutlich mehr Jugendliche verurteilt wurden - insbesondere wegen Gewaltdelikten. Auch bei Prozessen wegen Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung gab es einen starken Anstieg. Im Jahr 2022 waren insgesamt 30.000 Menschen in RLP verurteilt worden, das waren weniger als im Jahr davor. In Ludwigshafen wird heute der zweite Preis für Schauspielkunst auf dem Festival des deutschen Films an Joachim Król verliehen. In der vergangenen Woche wurde bereits Liv Lisa Fries ausgezeichnet, am Samstag folgt dann noch Christoph Maria Herbst. Erstmals geht mit dem Preis auch ein Eintrag in das goldene Buch der Stadt Ludwigshafen einher.