Dauerregen hat am Samstag dazu geführt, dass das Hochwasser an den Flüssen in Rheinland-Pfalz weiter gestiegen ist. So wurde auf dem Oberrhein die Schifffahrt eingestellt. In Koblenz wurden Schutzmaßnahmen ergriffen, an der Mosel waren zahlreiche Straßen überflutet. mehr...