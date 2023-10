per Mail teilen

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will abgelehnte Asylbewerber künftig schneller abschieben. Ein umfassendes Gesetzespaket will das Bundeskabinett heute verabschieden. In Rheinland-Pfalz entscheiden die Gerichte vergleichsweise schnell über Klagen abgelehnter Asylbewerber.