13 Mitglieder der evangelischen Kirche haben am Gründonnerstag das berühmte Gemälde von Leonardo Da Vinci auf der Straße in Mainz nachgestellt. Die Laienschauspieler der Gruppe haben an sechs Orten jeweils ihre Inszenierung aufgeführt - inklusive Jesus Ankündigung, verraten zu werden und jenem Verrat von Judas. Mit der Aktion will die Kirche auf Menschen zugehen, die sonst nicht in Berührung mit ihr kämen.