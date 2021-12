Ab Mitte Dezember Kinderimpfungen in RLP

per Mail teilen

Ab dem 16. Dezember können Eltern in Rheinland-Pfalz ihre Kinder gegen Corona impfen lassen (Audio). Das Gesundheitsministerium gab bekannt, dass der Impfstoff von BioNTech ab nächster Woche verfügbar sein soll. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte das Vakzin in der vergangenen Woche auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren empfohlen. Bereits seit Anfang Dezember können Eltern ihre Kinder für Termine in den Landes-Impfzentren registrieren. Den Angaben zufolge wurden seitdem rund 20.000 Kinder angemeldet. Auch Kinderärztinnen und -ärzte im Land bereiten sich auf die Impfungen vor. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für eine Kinderimpfung gibt es jedoch noch nicht.