Im Bereich der Baustelle an der A 61 bei Stromberg steht am Samstag zwischen 6 und 20 Uhr jeweils nur eine Spur zur Verfügung. Grund sind Umbauarbeiten, um die Verkehrsführung in der dortigen Baustelle zu ändern. Am Sonntag dauert die Einschränkung bis 11 Uhr vormittags. Die Autobahnpolizei rechnet mit Staus im Osterrückreiseverkehr.