Fast 2.000 Autobahnbrücken gibt es in Rheinland-Pfalz. Eine davon ist die Gonsbachtalbrücke der A60 in Mainz. Vor einer Woche wurden dort Schäden festgestellt. Seitdem hat es sich rund um die Brücke oft gestaut, weil man nur noch auf einer Spur fahren konnte. Am Donnerstag wurde die Autobahn dort sogar für den ganzen Tag komplett gesperrt. Die Brücke wurde mit Hilfe eines Stahlteils provisorisch repariert.