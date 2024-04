Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:46 Uhr Teils kostenloses Parken in Bad Kreuznach Wer in Bad Kreuznach montags Nachmittags noch etwas in der Stadt besorgen will, kann eine Stunde lang kostenlos parken. Bis Ende Mai sind fünf Parkhäuser und Parkplätze in der Innenstadt zwischen 17 und 18 Uhr kostenfrei. Die Stadtwerke wollen nach eigenen Angaben ausprobieren, ob so mehr Menschen in die Innenstadt kommen. Gemeinsam mit der Stadt teste man verschiedene Möglichkeiten, um die Innenstadt zu beleben, so ein Sprecher. Auch die Parkgutscheine für Händler, die diese an ihre Kunden ausgeben, würden immer besser angenommen. Sendung am Mo. , 22.4.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

Keine Anklage nach Flut - SWR-Podium in Dernau Ihr habt es ja sicher alle mitbekommen: Strafrechtlich soll die Flutkatastrophe im Ahrtal keine Konsequenzen haben - das hat die Staatsanwaltschaft Koblenz entschieden und die Ermittlungen gegen den ehemaligen Ahr-Landrat Pföhler und einen Mitarbeiter aus dem Krisenstab eingestellt. Der SWR diskutiert in Dernau mit Experten, Politikern und Menschen aus dem Ahrtal über die Entscheidung. Die Podiumsdiskussion findet heute Abend um 19 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) im Saal des Dagernova Culinarium in Dernau statt. Der Eintritt ist kostenlos. Der SWR überträgt die Veranstaltung im Livestream auf swr.de/koblenz.

9:04 Uhr Update: Betrunkener Lasterfahrer verursachte Unfall auf A48 Nach dem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der Zufahrt zum Rastplatz Elztal-Nord an der A48 laufen momentan die Aufräumarbeiten. Laut Polizei hat ein betrunkener Lasterfahrer den Unfall verursacht. Der Mann wollte laut Polizei mit seinem Sattelschlepper auf den Rastplatz Elztal-Nord bei Kehrig im Kreis Mayen-Koblenz fahren. Dabei übersah er zwei Lastwagen, die in der Zufahrt parkten. Bei dem Auffahrunfall wurde ein Mann, der im Führerhaus schlief, schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Verkehr auf der A48 ist von dem Unfall nicht beeinträchtigt. Sendung am Mo. , 22.4.2024 9:06 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:45 Uhr Geysir-Museum sucht Zeitzeugen Habt ihr eine schöne Geschichte in Verbindung mit dem Geysir auf dem Namedyer Werth? Das Geysir Museum in Andernach sucht nämlich nach Zeitzeugen, die den Wandel des Geysirs auf dem Namedyer Werth miterlebt haben. Seit 15 Jahren bietet das Museum spezielle Touren zum weltweit höchsten Kaltwasser-Geysir an. Das Geysir-Museum sucht Menschen, die eine persönliche Geschichte mit dem Geysir verbinden - weil sie etwa bei einer Erdbohrung dabei waren oder dort ein besonderes Erlebnis hatten. Denkbar seien Fotos, beispielsweise von Open-Air Konzerten oder Hochzeiten, die früher auf der Rheinhalbinsel Namedyer Werth gefeiert wurden. Die Erinnerungen können auch älter als 15 Jahre sein - den Geysir selbst gibt es nämlich bereits seit mehr als 100 Jahren. Sendung am Mo. , 22.4.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:39 Uhr Regen erschwert Arbeit auf Feldern Ein Blick in die Eifel und den Hunsrück: Der Regen in den vergangenen Wochen macht den Landwirten dort Probleme. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau konnten die Felder und Wiesen im Frühjahr nur schwer oder gar nicht bewirtschaftet werden, weil die Böden zu feucht waren. Die Aussaat der Sommergerste habe daher später begonnen. Auch aktuell erschwere das nasskalte Wetter die Arbeit auf den Feldern. Sendung am Mo. , 22.4.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

8:33 Uhr Feuer in Lebensmittelmarkt könnte Brandstiftung gewesen sein Noch einmal zurück zu dem Brand in Kaiserslautern: Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer in einem Lebensmittelmarkt in der Nacht absichtlich gelegt wurde. Um kurz nach 3 Uhr war das Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Es befindet sich in einer Seitenstraße in der Nähe des Gewerbegebiets West in Kaiserslautern. Die zehn Bewohner des Hauses sind am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Niemand wurde verletzt. Sendung am Mo. , 22.4.2024 8:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

8:25 Uhr Wie viel Geld bekommen Bäuerinnen und Bauern wirklich? Wochenlang gab es Bauernproteste - ausgelöst durch Sparpläne der Bundesregierung. Aber die Kritik der Bauern reicht weit darüber hinaus. Doch wie sieht's wirklich aus? Wie viel Geld bekommen Bäuerinnen und Bauern im Südwesten für ihre Produkte? Die Kolleginnen und Kollegen der Social-Redaktion zeigen das anhand von Beispielen:

7:59 Uhr So will sich der Kreis Germersheim vor Hochwasser schützen Im Landkreis Germersheim soll ein Computerprogramm zur Früherkennung von Starkregen getestet werden. Das Programm rechnet der Kreisverwaltung zufolge aus, wie groß die Gefahr von Starkregen ist. Und so funktioniert das Ganze:

7:44 Uhr Prozess wegen Brand in Erstaufnahmeeinrichtung Kusel Vor dem Landgericht Kaiserslautern muss sich heute ein Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Kusel verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im November vergangenen Jahres in der Kantine der AfA ein Feuer gelegt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Bewohner mit Desinfektionsmittel das Feuer in der Kantine im vergangenen Jahr gelegt hat. Dabei sei er in einem "schuldunfähigen Zustand" gewesen, heißt es in der Prozessankündigung. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Sendung am Mo. , 22.4.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

7:29 Uhr Die Quagga-Muschel breitet sich an der Mosel aus Muscheln - da denke ich gleich an Strand, Sonne und Meer! Und das ist ja eigentlich was Schönes. Es gibt aber auch Muschelarten, die zu Problemen führen, wie zum Beispiel in der Mosel. Da breitet sich die Quagga-Muschel aus dem Schwarzen Meer immer weiter aus, wie das Landesumweltamt bestätigt. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier müssen wegen der Muschel auch die Schleusen am Fluss öfter gereinigt werden. Denn die Quagga-Muschel bildet Kolonien in den Kammern der Staustufen. Sie setzt sich in Rohre, durch die dann kein Wasser mehr fließen kann. In solchen Fällen müssen dann Taucher die Muschelbänke Unterwasser wegfräsen. Das sei sehr aufwändig und teuer. Moseltal Kolonien verstopfen Rohre und Schleusen Die invasive Quagga-Muschel erobert die Mosel Eine kleine Muschel aus dem Schwarzen Meer sorgt jetzt auch an der Mosel für große Probleme. Denn sie bildet Kolonien, die sich an Schiffe und Staustufen heften. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:11 Uhr Immer mehr Waschbären Habt ihr vielleicht auch Waschbären bei euch? Die niedlichen Kerlchen breiten sich immer mehr aus im Südwesten und machen nicht selten Probleme, sie können große Schäden anrichten. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Social-Redaktion haben sich mit dem schlauen Waschbären befasst und aufgezeigt, warum die Population schwer einzudämmen ist:

7:03 Uhr Brand in der Nacht in Lebensmittelmarkt In Kaiserslautern hat es in der Nacht in der Feuerbachstraße in einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Das Feuer ist nach Angaben der Polizei im Erdgeschoss in einem Lebensmittelmarkt ausgebrochen. Warum, wissen die Ermittler noch nicht. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Menschen, die sich in dem Haus befunden hätten, hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Sendung am Mo. , 22.4.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:57 Uhr Geschichtsstunde: Das geschah am 22. April... 2004: Der Luxusliner "Queen Mary 2" läuft nach seiner Jungfernfahrt in New York ein. Bei der Durchfahrt unter der New Yorker Verrazano-Brücke wurden die gigantischen Ausmaße des Passagierschiffes deutlich. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Justin_Lane 1994: In Berlin wird der unter dem Namen "Dagobert" bekannt gewordene Kaufhaus-Erpresser in einer Telefonzelle verhaftet. 1899: Während einer Hundeausstellung in Karlsruhe wird mit dem Rüden "Horand von Grafrath" der erste Deutsche Schäferhund präsentiert. Am Rande der Ausstellung gründet sich der Verein für Deutsche Schäferhunde.

6:45 Uhr A48: Unfall mit mehreren Lkw - Fahrer eingeklemmt Auf der Rastanlage Elztal-Nord an der A48 hat es am Morgen einen schweren Unfall mit mehreren Lkw gegeben. Nach Polizeiangaben ist ein Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt. Nach derzeitigem Stand sollen drei Lkw beteiligt sein. Aktuell ist die Rastanlage Elztal-Nord aufgrund des Unfalls gesperrt. Die Rettungskräfte sind noch im Einsatz. Sendung am Mo. , 22.4.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:10 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Im Strafprozesses gegen Ex-Präsident Donald Trump in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar gibt es heute die Eröffnungsplädoyers. Bei dem Verfahren geht es um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump die Fälschung von Geschäftsunterlagen vor. Trump hat auf nicht schuldig plädiert. In der Debatte über Bürgergeld und Sanktionsmöglichkeiten im Fall von Arbeitsverweigerung will das FDP-Präsidium ein Zwölf-Punkte-Papier "zur Beschleunigung der Wirtschaftswende" beschließen. Es sieht unter anderem vor, dass Bürgergeldempfänger künftig sofort auf 30 Prozent ihrer Leistungen verzichten müssen, wenn sie einen Job verweigern. In Berlin gibt es am Abend eine Festveranstaltung zum 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant. Mit dabei ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Kant starb 1804 in Königsberg. Forum Raus aus der Unmündigkeit – Wie modern ist Immanuel Kant? Die Errungenschaften der Aufklärung sind gefährdet durch zunehmende politische Radikalisierung: Welche Bedeutung hat Immanuel Kant heute? 22:03 Uhr Forum SWR Kultur

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland stellt heute den Mietreport für Rheinland-Pfalz vor. In dem Report geht es um die aktuelle Lage am Wohnungsmarkt, konkret um Miethöhen, den Bestand an Sozialwohnungen und aktuelle Herausforderungen. Der Mietreport will aber auch zeigen, welche Maßnahmen die Lage verbessern könnten. Nachdem die Staatsanwaltschaft Koblenz ihr Ergebnis der Ermittlungen zur Flutkatastrophe im Ahrtal vorgestellt hat wird es am Abend in Dernau eine SWR-Podiumsdiskussion geben. Der SWR überträgt die Veranstaltung auch live im Internet auf swr.de/koblenz. Dernau SWR Podiumsdiskussion in Dernau "Die Leute im Ahrtal haben guten Grund, wütend zu sein" Wut, Trauer, Empörung und Unverständnis. Dass nach der Flutkatastrophe im Ahrtale keine Anklage erhoben wird, können viele Menschen nicht nachvollziehen. Das wurde auf einer SWR-Podiumsdiskussion in Dernau deutlich. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Das Gutenberg-Museum Mainz gibt eine Pressekonferenz zur Vorstellung der Neuerwerbung des Blockbuchs, der "Biblia Pauperum". Das 40-seitige Buch hat einen Wert von rund 1,85 Millionen Euro. Es wird nun in die Dauerausstellung des Gutenberg-Museums integriert.

6:01 Uhr Wetter: Es bleibt aprilig! Es geht zwar erstmal los mit Sonnenschein heute, vor allem im Süden, also Rheinhessen und der Pfalz. Später werden die Wolken von Norden her wieder dichter, auch mit kräftigen Schauern und Graupel. Die Temperaturen erreichen 5 bis 10 Grad. Ausführlicher könnt ihr euch das auch noch einmal in unserer Wetterschau von gestern Abend anschauen: Video herunterladen (25,9 MB | MP4)