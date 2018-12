Auf dem Rückweg von seinem Truppenbesuch im Irak ist US-Präsident Donald Trump im rheinland-pfälzischen Ramstein zwischengelandet. Auf der US-Basis traf er amerikanische Soldaten.

Die Air Force One landete am frühen Donnerstagmorgen auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe in Rheinland-Pfalz, wie das Weiße Haus mitteilte. Der Präsident machte einen Zwischenstopp, nachdem er amerikanischen Truppen im Irak einen Besuch abgestattet hatte. Gemeinsam mit seiner Frau Melania traf er in Ramstein einige Soldaten, schüttelte Hände und posierte für Fotos. Zudem wurde sein Flugzeug für den Rückflug in die USA aufgetankt.

Dauer 00:29 min Trump besucht Truppen in Ramstein Trump besucht Truppen in Ramstein

Auf dem Rückweg aus dem Irak

Stunden zuvor hatten Trump und First Lady Melania amerikanische Soldaten im Irak besucht. Es war der erste Besuch Trumps bei US-Kampftruppen, die in ausländischen Krisengebieten stationiert sind. Und er kam zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Vergangene Woche hatte der Trump angekündigt, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, weil die Terrormiliz "Islamischer Staat" besiegt sei.

Bei dem überraschenden Truppenbesuch im Irak hat Trump seine Abzugspläne für Syrien bekräftigt. "Die USA können nicht weiter der Weltpolizist sein", sagte er am Mittwochabend auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asad. Zugleich hielt sich der Präsident die Möglichkeit offen, auch künftig militärisch gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien vorzugehen.

Trump: "Wir wollen nicht mehr ausgenutzt werden"

"Es ist nicht fair, wenn die Last ganz auf uns liegt", sagte Trump auf dem US-Stützpunkt in der westirakischen Provinz Anbar. "Wir wollen nicht mehr ausgenutzt werden von Ländern, die uns und unser unglaubliches Militär benutzen, um sie zu schützen. Sie zahlen nicht dafür und das werden sie müssen." Die US-Armee sei in Ländern präsent, "von denen die meisten Menschen noch nicht einmal gehört haben", sagte Trump. "Offen gesagt, das ist lächerlich."