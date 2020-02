Wasserstoffbusse für den ÖPNV

Elektroautos sollen es richten, die Energiewende in der Automobilindustrie. Eine andere Alternative sind mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge. Die könnten auch in Mainz im ÖPNV zum Einsatz kommen. So vielversprechend der Gedanke klingt: Mit der Umsetzung hapert es noch.