Böller können schlimme Folgen haben: Die meisten Handverletzungen im Jahr gibt es an Silvester. Mit einfachen Tipps kann man das Zünden von Böllern und Raketen sicherer gestalten.

Dauer 1:44 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Schwere Verletzungen durch Böller Silvester ist die Zeit des Feuerwerks – und der schweren Handverletzungen. Besonders gefährdet: Männer zwischen 15 und 30 Jahren und zwischen 50 und 60. Video herunterladen (4,2 MB | MP4)

Verbrennungen, Brüche, abgetrennte Finger: Zum Jahreswechsel werden regelmäßig Patienten mit schweren Handverletzungen durch explodierte Böller in die Krankenhäuser gebracht.

"Oft sind die Verletzungen so schwer, dass die Patienten trotz schneller ärztlicher Hilfe und erfolgreicher rekonstruktiver Eingriffe irreversible Schäden davontragen", sagt Berthold Bickert. Er ist der leitende Arzt für Handchirurgie an der BG Unfallklinik Ludwigshafen und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH).

Böller können schwere Handverletzungen verursachen SWR

Männer als Risikogruppe

Nach Angaben der Fachgesellschaft sind die meisten Patienten männlich und zwischen 15 und 30 Jahren alt. Eine weitere Risikogruppe seien die 50 bis 60 Jahre alten Männer. Alkohol spiele eine Rolle, häufig entstünden die Verletzungen auch durch nicht-zertifizierte Billigware.

In der BG Unfallklinik in Ludwigshafen werden an Silvester im Durchschnitt drei Menschen mit Böllerverletzungen behandelt. Für Bickert ist die geringe Zahl auch auf die Warnungen der Experten zurückzuführen. "Das scheint angekommen zu sein. Und wir beobachten auch allgemein einen Trend in unserer Jugend zu etwas mehr Vernunft und weniger kopflosem Verhalten an Silvester."

Berthold Bickert, Leitender Arzt für Handchirurgie BG Unfallklinik Ludwigshafen SWR

Auch mit leichten Verletzungen in Klinik

Er rät dazu, auch bei kleineren Handverletzungen wie leichten Verbrennungen an Silvester besser sofort eine Klinik aufzusuchen. Die Struktur der Hand sei komplex mit Blutgefäßen und Nerven direkt unter der Haut. "Die wollen möglichst optimal wieder rekonstruiert werden. Wenn man das frühzeitig nach dem Unfall macht, möglichst in den ersten Stunden, dann sind die Ergebnisse am besten."

Tipps für mehr Sicherheit

Um das Risiko durch Feuerwerkskörper möglichst gering zu halten, können schon einfache Tipps helfen: