100 Bademeister fehlen in rheinland-pfälzischen Schwimmbädern. Manche Bäder mussten ihre Öffnungszeiten verkürzen. Grund ist, dass lange zu wenig Fachpersonal ausgebildet wurde.

Diese Woche kommt endlich die Sommerhitze - doch die Freibäder schwitzen vor allem, ob der Dienstplan hält. "Da ist zur Zeit knapp auf Kante genäht", sagt Michael Schreiner, Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Schwimmmeister. Kommt es zu plötzlichen Ausfällen, könnte es für manche Bäder knapp werden. So wie im Panoramabad in Leiwen: Das Freibad im Kreis Trier-Saarburg konnte erst vergangenen Samstag öffnen. Plötzlich fehlten zwei Bademeister wegen Krankheit und Kündigung, es war nur noch ein Fachangestellter vor Ort, berichtet Wolfgang Deutsch von der Verbandsgemeinde Schweich. "Das reichte natürlich unmöglich aus." Auf Ausschreibungen kam keine Resonanz.

Frühschwimmen muss leider wegfallen

Erst als die Gemeinde mit dem Thema an die Öffentlichkeit ging, meldeten sich zumindest ein paar Rettungsschwimmer - die Mindestanforderung für die Badeaufsicht. Mit einer Kooperation eines Trierer Hallenbads konnte das Leiwener Bad öffnen, wenn auch mit verkürzten Öffnungszeiten. "Das Frühschwimmen muss leider wegfallen", sagt Deutsch.

Auch wenn die Situation nicht überall in Rheinland-Pfalz so dramatisch ist, gibt es immer noch zu wenig die Bademeister im Land: Ungefähr 100 Stellen könnten sofort besetzt werden, sagt Schreiner. Und damit sei Rheinland-Pfalz noch gut aufgestellt: Bis zu 2.500 Fachangestellte für Bäderbetriebe fehlen bundesweit.

"Wir suchen immer Mitarbeiter", meint Michael Theurer, Sprecher der Mainzer Stadtwerke. Diese betreiben das Taubertsbergbad in Mainz. Gerade Saisonkräfte seien schwierig zu finden - im Sommer arbeiten neben dem Fachpersonal Aushilfen mit Rettungsschwimmerschein.

Dauer 0:36 min In Rheinland-Pfalz fehlen Bademeister In Rheinland-Pfalz fehlen Bademeister.

Schon seit Jahren kritische Bewerberlage

Auch andere Bäder mussten ihre Öffnungszeiten verkürzen, zum Beispiel im Raum Trier und in der Vorderpfalz, berichtet Schreiner. "Wir haben momentan eine Stelle zu besetzen und kompensieren das mit Aushilfen", sagt Michael Schmitz, Sprecher der Stadt Trier. Schon seit mehreren Jahren sei die Bewerberlage gleichbleibend kritisch. Die Stadt Trier bilde auch selbst Fachangestellte für Bäderbetriebe aus, um Nachwuchs zu fördern. "Wir würden uns hier sehr über mehr Interessierte freuen", sagt Schmitz.

In Trier und Umland liege der Bademeistermangel besonders an der Nähe zu Luxemburg - dort wandern viele Fachkräfte wegen der besseren Bezahlung ab. Denn mit 1.400 bis 1.500 Euro netto sei der Job wenig lukrativ - zumal die Ausbildung anspruchsvoll ist. "Badetechnik, Chemie, Physik, Animation, Besucherbetreuung und hohe Ansprüche beim Schwimmen", zählt Schreiner auf, der auch selbst an der Berufsschule lehrt. "Das ist ganz schön umfangreich."

Hinzu komme eine hohe Verantwortung. "Das Fachpersonal muss nicht nur auf Leib und Leben der Besucher achten, sondern auch auf die Technik", sagt Wolfgang Deutsch, Sachbereichsleiter für Bäder in der Verbandsgemeinde Schweich. Die Chlordosieranlagen arbeiten schließlich mit giftigem Gas. Wegen Schichtarbeit und Wochenenddiensten sei es sogar schwierig, Reinigungskräfte und Kassierer zu finden. Besonders für abgelegene Bäder wie das Panoramabad Leiwen.

Ein Hoffnungsschimmer für die nächsten Jahre

Für Freibäder, die nur im Sommer geöffnet haben, werde die Situation deshalb erstmal schwierig bleiben, sagt Schreiner. Von den 248 Bädern in Rheinland-Pfalz seien 148 Freibäder. Diese können nur Saisonarbeit anbieten. "Wenn Bäder über Tarif bezahlen und ganzjährig einen Job bieten, werden sie deutlich bevorzugt".

Für Michael Schreiner gibt es trotzdem einen Hoffnungsschimmer: Denn die Zahlen an ausgebildeten Fachkräften werden künftig steigen. In den vergangenen Jahren hätten die Kommunen endlich in mehr Ausbildungsplätze investiert. Dieses Jahr werden 22 Auszubildende fertig, im nächsten Jahr 43 und in zwei Jahren sogar 56. Und: Der Beruf sei längst nicht mehr männerdominiert. "In meinen Ausbildungsjahrgängen sind die Hälfte Frauen", sagt Schreiner.