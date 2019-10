per Mail teilen

In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Dass heißt für die meisten von uns: eine Stunde länger schlafen. Andere müssen dagegen länger arbeiten - bei gleichem Lohn?

Wenn in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober die Uhren von 3.00 auf 2.00 Uhr zurückgestellt werden, müssen sie eine Stunde länger arbeiten: Polizisten, Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Wachpersonal, um nur einige zu nennen. Haben die einfach Pech, weil sie in der Nacht der Zeitumstellung arbeiten müssen, oder bekommen sie die Mehrarbeit entlohnt?

In vielen Berufen bedeutet die Umstellung auf die Winterzeit: Eine Stunde länger arbeiten.

Krankenhaus und Rettungsdienst

Im Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier registriert das digitale Zeiterfassungssystem, dass Pfleger, Krankenschwestern und Ärzte in der Nacht auf Sonntag eine Stunde länger gearbeitet haben. "Die Stunde wird gutgeschrieben und kann in Absprache mit den Vorgesetzten zu einem späteren Zeitpunkt abgefeiert werden", sagt die Pressesprecherin des Krankenhauses. Umgekehrt erhalten die Mitarbeiter der Nachtschicht bei der Umstellung auf die Sommerzeit eine "Minusstunde", für die irgendwann Mehrarbeit geleistet werden muss.

Diese Regelung gilt so ähnlich auch beim Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rheinland-Pfalz. Hier dauert die übliche 12-Stunden-Nachtschicht am Wochenende eine Stunde länger, die dann als Überstunde angerechnet und später ausgeglichen werden kann. "Eine Auszahlung ist nur dann vorgesehen, wenn ein Arbeitszeitausgleich nicht gewährt werden kann", erläutert ein DRK-Sprecher.

Eine andere Lösung haben die Johanniter: Laut Richard Seitz, Bereichsleiter Einsatzdienste, werden dieselben Mitarbeiter an den beiden Zeitumstellungs-Wochenenden eingesetzt, sodass "der Mitarbeiter, der im Oktober eine Stunde mehr geleistet hat, die Schicht im März übernimmt und eine Stunde weniger arbeitet".

Polizei

Auch bei der rheinland-pfälzischen Polizei werden die tatsächlich anfallenden Arbeitsstunden erfasst und durch Freizeit ausgeglichen. Angesichts der zahlreichen Überstunden, die die Beamtinnen und Beamten leisten, fällt die eine Stunde während der Zeitumstellung nicht sonderlich ins Gewicht.

Keine gesetzliche Regelung

"Es gibt keine gesetzliche Regelung, wie mit der zusätzlichen Stunde Arbeitszeit umgegangen werden muss", sagt Fabian Töpel von der SWR-Rechtsredaktion. Das wird vielmehr zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geregelt und kann im Zuge einer Betriebsvereinbarung, einem Arbeitsvertrag oder sogar einem Tarifvertrag vereinbart werden. Wird es nicht ausdrücklich geregelt, müssen die Interessen beider Parteien abgewogen werden.

Wird pro Stunde bezahlt, ist die Stunde extra natürlich auch zu bezahlen. Ansonsten gilt sie als Überstunde, die sich mit der weniger gearbeiteten Stunde im Wechsel zur Sommerzeit verrechnen lässt.